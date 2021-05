Verona-Torino 1-1, Juric: “Gara stradominata, sarebbe stato allucinante perdere”

Il tecnico degli scaligeri sulla partita tra la sua squadra e i granata: "Il fatto che la società non venga a parlare con me è mancanza di rispetto totale"

Al termine della gara tra Verona e Torino Juric si è presentato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue dichiarazioni: "Antonio D'Amico è fantastico, abbiamo un rapporto fraterno è di più di un direttore. Io sono più cattivo di lui in tal senso, noi qua abbiamo fatto una cosa allucinante. Il fatto che la società non venga a parlare con me è mancanza di rispetto totale. Lui dice che siamo impiegati però credo che è giusto che ci vengano a parlare. Antonio ha tantissima energie ma se non vedi lo stesso entusiasmo dalla società ci rimani male. Antonio l'ha presa così, io ci sono rimasto male. Mi aspettavo una carezza in più, ci siamo salvati a Cagliari che spende 8 volte in più rispetto a noi. Poi si può andare d'accordo o meno, magari ci sono pochi soldi però le cose bisogna dirsele. Antonio ha lavorato bene, le nostre capacità rispetto a Toro e Cagliari sono diverse. Quando si fa così bene e c'è così tanto sacrificio ci vuole qualcosa in più. Oggi partita stradominata da parte nostra, perderla sarebbe stata allucinata. C'è il lavoro dei nostri due anni in questa partita. Abbiamo fatto bene nella prima parte di stagione e abbiamo avuto fortuna, le ultime gare le abbiamo giocate alla grande ma abbiamo avuto più sfortuna. Abbiamo voglia di lavorare ma il mio rammarico nostro è che i giocatori non sono nostri, spesso lavoriamo per altre società e questa cosa mi toglie il sonno. Per me non è importante essere in una big, bisogna essere chiari. Noi dobbiamo crescere ma se non è reciproca questa cosa, allora basta, cambiamo pagina. Abbiamo fatto un lavoro stratosferico dentro questa società, ci siamo spesi e dal lato sportivo qua è cambiato tutto da quando siamo arrivati. Noi in questi anni abbiamo creato una cultura di lavoro importante, non si perdona neanche 5' di allenamento fatto bene. Hellas è grande esempio di squadra che non molla mai".