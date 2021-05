Verona-Torino, le formazioni ufficiali: c’è Buongiorno al posto di Izzo

Le scelte di Juric e Nicola per la sfida del Bentegodi valevole per la 35° giornata di Serie A

LE SCELTE - Nicola perde Izzo per infortunio e al suo posto schiera da titolare Buongiorno. Il canterano granata agirà come braccetto di sinistra, mentre a destra viene schierato Bremer. Al centro c'è Nkoulou. A centrocampo tornano Mandragora e Verdi, che - insieme a Rincon - formano il pacchetto di centrocampo. Vojvoda e Ansaldi sulle fasce, mentre in avanti spazio ancora al tandem Belotti-Sanabria. Diverse novità nel Verona. Juric, invece, come preannunciato in conferenza stampa schiera titolare in porta Pandur. In difesa non gioca Dimarco, al suo posto c'è Ceccherini insieme a Gunter e Dawidowicz. Emergenza a centrocampo per gli scaligeri. Partono dal primo minuto Ilic e Barak, con Sturaro in panchina. La novità più grande riguarda l'attacco, non gioca Lasagna e al suo posto c'è Kalinic.