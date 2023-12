I tifosi in questo momento non stanno accorrendo in massa per salutare e incoraggiare la squadra nelle ultime due gare

Redazione Toro News

Torino-Empoli sarà il penultimo incontro casalingo del 2023 granata, il 39° incontro stagionale. Il Toro in quest'anno ha raccolto meno di quanto avrebbe voluto, ma ultimamente una svolta è arrivata. Per concludere al meglio il 2023 la società ha messo in vendita una promozione per vendere a prezzo ridotto i biglietti delle ultime due partite e ci sono ancora diversi posti disponibili. Alcune zone dei Distinti e della Primavera sono a disposizione, mentre la Maratona sta andando verso il soldout.

Verso Torino-Empoli: ancora diversi biglietti con il Santa Pack — Parlando delle cifre: un singolo biglietto con il Santa Pack costa quasi la metà nelle curve (29€ per due partite, quando la media è di circa 25€ a gara), mentre nei Distinti poco più (49€ per due gara al posto di 60€ totali). Disponibili anche a 69€ i biglietti per la Tribuna Granata (il cui prezzo è spesso variabile a seconda della gara). Insomma la volontà della società è chiara: colorare di granata lo stadio prima di salutarsi e avvicinarsi all'anno nuovo. Nella promozione, tra l'altro, è previsto anche in omaggio il cappello invernale del Toro (a proposito di colorare di granata lo stadio).

Di posti a disposizione ce ne sono ancora diversi e le gare contro Empoli e Udinese si giocheranno sempre di sabato. Adesso rimane curiosità per capire quale sarà la risposta reale dei tifosi, che in questo momento non stanno accorrendo in massa per salutare e incoraggiare la squadra nelle ultime due gare.

