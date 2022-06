Warming va al Darmstadt in prestito: lunedì dovrebbe esserci l’ufficialità

Warming lascia il Toro in prestito con diritto di riscatto e controriscatto per approdare al Darmstadt, team della "Serie B" tedesca

Secondo quanto riferito da gianlucadimarzio.com, Warming lascia il Toro e va al Darmstadt, squadra che milita nella "Serie B" tedesca con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il calciatore lascia Torino dopo solo una stagione in cui non ha lasciato il segno: sono solo 5 le presenze tra Coppa Italia e Serie A. Il danese classe 2000, arrivato in Italia per poco meno di un milione di euro, ha dimostrato di avere dei numeri non indifferenti (è un esterno d'attacco veloce e di movimento), ma si è visto, fin da subito, che ha bisogno di acquisire continuità ed esperienza in un campionato che gli possa garantire la titolarità. La Zweite Bundesliga può essere un buon compromesso, lunedì potrebbe essere la giornata delle firme e poi dovrebbe essere annunciata l'ufficialità del trasferimento.