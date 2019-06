UEFA-Milan, procedimento sospeso in attesa del TAS. Il punto

La UEFA ha sospeso il secondo procedimento del Milan sul Fair Play Finanziario, quello sulla violazione del periodo 2016-2018: per prendere una decisione definitiva la Camera giudicante aspetterà il verdetto del TAS sul primo procedimento avviato, quello per la violazione relativa al periodo 2015-2017.

Il verdetto che arriva da Nyon è dunque di rinvio: la Camera Giudicante ha scelto di aspettare che si concluda il primo procedimento, quello per cui il Milan era stato in un primo momento escluso dalle coppe europee (era il giugno dello scorso anno) per poi, dopo il ricorso al TAS, essere oggetto di una rivisitazione della punizione. La sentenza riformulata ha previsto una multa di 12 milioni, alcune restrizioni per la lista UEFA e un’esclusione dalle coppe Europee se il pareggio di bilancio (break-even) non fosse raggiunto entro la stagione 2020-2021.

Ma il club rossonero ha ritenuto non migliorativa la seconda sentenza della Camera Giudicante. Dunque c’è stato un nuovo ricorso al TAS, il cui esito non è ancora arrivato. E di conseguenza, oggi la Camera Giudicante ha deciso di non esprimersi sul nuovo procedimento, quello del deferimento giunto lo scorso aprile per la violazione inerente al periodo 2016-2018, che potrebbe portare ad una nuova esclusione dalle coppe europee per il Milan e di conseguenza al ripescaggio della prima squadra italiana esclusa, il Torino. Dunque il destino del Milan, e di conseguenza quello del Torino, resta sospeso: al momento non ci sono riferimenti temporali certi su quando arriverà la sentenza del TAS.