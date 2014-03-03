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Serie A

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Serie A: ecco il campionato che verrà

R. Maccario

Approfondimento / Una panoramica della prossima stagione: tra le neopromosse solo il Bologna appare attrezzato per un progetto importante, tante squadre sono in cerca di rivalsa ma sarà solo il campo…