Se la sorte ti ha dato in dote di essere innamorato di una squadra come il Torino, allora avrai la ragionevole certezza che quel tuo amore non sarà mai angustiato dalla monotonia. Ma da qualsiasi altra possibile condizione dell’anima, inevitabilmente, sì”. Nella citazione di Federico Buffa si ritrova perfettamente la passione dei tifosi del Torino per una società la cui storia è ineguagliabile e rappresenta un unicum nel calcio mondiale. Dal Grande Torino a Gigi Meroni, da Giorgio Ferrini alla sedia al cielo di Emiliano Mondonico, sono moltissimi gli episodi legati al club granata che hanno riempito libri di storia e dato origine a film e documentari. Il Torino, vincitore nella sua storia di sette scudetti (più uno revocato) e cinque Coppe Italia, è all’ottavo posto nella classifica perpetua della Serie A. Fondato il 3 dicembre 1906 da un gruppo di dissidenti della Juventus, lega indissolubilmente le sue vicende storiche alla città di Torino.