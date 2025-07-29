Calciomercato Torino, ora la priorità è il ritorno di Eljif Elmas: i dettagli E. Gammarino Eugenio Gammarino 9 agosto - 10:28 9 agosto

Il Toro farà di tutto per riprendersi Elmas dal Lipsia. L’idea è quella di rinegoziare le condizioni con il Lipsia, ma la trattativa non è semplice