Calciomercato Torino: Pioli blinda Fortini e su Salah Eddine irrompe il PSV
La società granata prende atto della scelta della Fiorentina e punta sul terzino sinistro della Roma, ma c’è concorrenza dall’Olanda
La società granata prende atto della scelta della Fiorentina e punta sul terzino sinistro della Roma, ma c’è concorrenza dall’Olanda
Tutte le ultime novità sul calciomercato del Toro con gli aggiornamenti sulle trattative in entrata e in uscita
Tutte le ultime novità sul calciomercato del Toro con gli aggiornamenti sulle trattative in entrata e in uscita
Tutti i profili che il Toro sta valutando prima di scegliere il suo nuovo terzino sinistro che arriverà in questi ultimi giorni di mercato
Il trequartista ed esterno offensivo di proprietà del Venezia è sempre un obiettivo molto caldo per il Toro
Il profilo e la storia di Asllani: da Buti all'Empoli, poi l'Inter e un futuro da scrivere
Gli azzurri si muovono per il macedone: ecco i dettagli
Il presidente Cairo conferma: "Un terzino sinistro ci serve". I granata pensano all'olandese della Roma, ma c’è concorrenza dal Cagliari
I granata avanzano nella trattativa, ma serve l'accordo col Venezia
Sul regista dell'Inter ci sono anche Bologna e Fiorentina: la possibilità di giocare le coppe potrebbe essere decisiva nella scelta
I granata devono ancora mettere a segno un innesto nel reparto avanzato: Elmas e Oristanio sono obiettivi destinati ad andare per le lunghe
Il Torino guarda in casa Inter per chiudere il prossimo acquisto
Il difensore camerunese intriga Vagnati: giovane, duttile e pronto a crescere
L'ingresso di una nuova concorrente gradita al macedone cambia le carte in tavola
Uno degli ultimi innesti del mercato estivo del Torino sarà un terzino sinistro che possa alternarsi con Cristiano Biraghi
Il Toro farà di tutto per riprendersi Elmas dal Lipsia. L’idea è quella di rinegoziare le condizioni con il Lipsia, ma la trattativa non è semplice
Il Toro è alla ricerca degli ultimi acquisti che possano completare la rosa. Tra i nomi, in alto rimane quello di Elmas
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Tutte le notizie sul mercato del Toro con gli aggiornamenti di giornata
Il centravanti argentino è in procinto di lasciare il ritiro dei partenopei a Castel di Sangro e ha già salutato i tifosi azzurri
L'operazione è impostata in prestito con obbligo di riscatto
Talento, estro e visione di gioco: il biglietto da visita del giovane trequartista che può approdare in granata
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Il centravanti argentino proviene da una stagione opaca col Napoli di Conte dove non ha trovato molto spazio
Il reparto offensivo granata può evolversi con una doppia trattativa: i dati sui due attaccanti
La terza pista porta a Simeone come vice Adams e Zapata
Se il colombiano darà garanzie, i granata potrebbero optare per un profilo più giovane
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I rischi? Un giocatore in ritardo di condizione e il possibile inserimento di altre squadre