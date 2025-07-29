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Obiettivi

Quali sono gli obiettivi di calciomercato del Torino? Gli approfondimenti sui nomi che compaiono sul taccuino del club per rinforzare la squadra granata durante le sessioni di trattative. I profili, le caratteristiche tecniche, la storia dei calciatori che vengono accostati al Torino in sede di calciomercato.