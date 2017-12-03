“Granata è una seconda pelle”, come recita l’inno del Torino. La divisa di una squadra riflette da sempre la sua specifica identità, e la storia del club è inevitabilmente legata a doppio filo a quello che è sempre stato il colore distintivo. La scelta del colore ha più teorie; quella più accreditata vede nella gradazione un richiamo alla "Brigata Savoia" (protagonista della difesa di Torino dall'assedio franco-spagnolo, la quale aveva adottato un fazzoletto color granata). Altre ricostruzioni parlano di un possibile riferimento al club svizzero del Servette, per cui tifava il fondatore della società granata Alfred Dick, o alla casacca maroon degli inglesi dello Sheffield FC, peraltro già usata in passato dall'Internazionale Torino. In questa pagina, leggerete tutte le news relative alle maglie del Torino.