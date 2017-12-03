Torino, tutte le maglie da gara per la stagione 2025/2026
Il quadro completo delle uniformi da gara per la stagione 25-26
Il quadro completo delle uniformi da gara per la stagione 25-26
Il gesto simboleggia una storia di rispetto reciproco, solidarietà e valori condivisi con il club argentino
Il club ha rilasciato sui propri profili social alcuni indizi prima di svelare la terza maglia della stagione granata
Svelata la nuova maglia Away per la stagione 2025/26
Ecco il quadro completo delle divise granata per la stagione 24/25
Il club granata ha presentato la terza maglia per la stagione 24/25, presenti anche Ilic, Adams e Lazaro
Svelata la nuova maglia Away per la stagione 2024/25
Su tutto il tessuto è rievocata la trama architettonica della cupola che dal 1889 spicca nel cuore pulsante del capoluogo piemontese. Questa novità grafica si fonde con una trama composta da alcune…
La presentazione della nuova divisa del Torino FC
L’accordo con Joma è stato stipulato solamente a maggio. I granata si sono guardati attorno prima di rinnovare con lo sponsor tecnico
Le maglie si potranno acquistare online e presso il box del Torino Store nel ritiro di Pinzolo
Ieri pomeriggio il club granata ha presentato la terza maglia: ecco il quadro completo delle divise del Toro per la nuova stagione
Nel corso della presentazione di Raoul Bellanova come nuovo acquisto, il Torino ha mostrato anche la terza maglia per il prossimo anno
L'evento del club granata alla Rinascente: svelata la maglia per celebrare 10 anni di partnership con Suzuki
Un giocatore della prima squadra allo store della Rinascente per presentare ai tifosi la nuova maglia Fujin10 Limited Edition: i dettagli
Questa mattina il club granata ha presentato la terza maglia: ecco il quadro completo delle divise del Toro per la nuova stagione
Il Torino presenta la terza maglia targata Joma: sarà indossata dalla squadra nel corso della stagione 2022/2023
Tra tradizione e innovamento, Joma e il Torino presenteranno nelle prossime ore le maglie della stagione 2022/2023
Per ora permane il segreto sulle caratteristiche delle maglie: nei giorni scorsi è stato presentato il nuovo kit di allenamento
Ecco le nuove divise che vestirà la squadra di Juric nella nuova stagione targata 2021-22
News / La società ha appena reso nota la terza divisa ufficiale da gara che la rosa di Marco Giampaolo indosserà nel corso di questa stagione
Le parole / Il dirigente dello sponsor tecnico granata presenta le nuove maglie
Sondaggio / Dalla maglia granata a quella bianca, passando per le divise dei portieri: diteci se le casacche 2020/2021 sono promosse o bocciate
Toro News / Il Torino presenta le nuove maglie targate Joma: realizzate con materiali riciclati, saranno indossate dalla squadra nel corso della stagione 2020/2021
Multimedia / Le nuove divise presentate questa mattina al "Pentagono" di Bormio
Diretta TN / Dal "Pentagono" di Bormio la conferenza stampa di presentazione delle divise con il nuovo sponsor tecnico della Joma
Multimedia / La ripresa della casacca per intero dalle nostre telecamere
La società granata ha sfoggiato la terza casacca al Kappa Store di Via Lagrange: la foto
Multimedia / Ecco come sarà la maglia granata che Belotti e compagni utilizzeranno la prossima stagione
Dal Grande Torino alla finale di Amsterdam, dal centenario alla memoria della Chapecoense: ecco le undici casacche granata che non verranno mai dimenticate