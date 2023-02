Torino, una maglia speciale celebra i dieci anni della partnership con Suzuki

Il Torino FC ha annunciato su Twitter che domani, giovedì 23 febbraio, sarà presente alle ore 15:00 allo store della Rinascente in Via Lagrange un calciatore della prima squadra per presentare ai tifosi la nuova maglia Fujin10 Limited Edition prodotta dalla Joma e realizzata in occasione dei dieci anni di partnership con Suzuki: "Vi aspettiamo domani dalle ore 15 allo store @Rinascente Torino per svelare la nuova maglia Fujin10 Limited Edition prodotta da @JomaItalia e realizzata in occasione dei dieci anni di partnership con @SuzukiIT. La maglia - un omaggio alla cultura giapponese - verrà svelata da un calciatore della Prima Squadra".