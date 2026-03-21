Granata in nazionale: debutto per Cacciamani, sconfitta pesante per Ismajli
Continuano gli impegni dei giocatori del Torino con le rispettive nazionali
Continuano gli impegni dei giocatori del Torino con le rispettive nazionali
Tre giocatori del Toro si sono affrontati nell'incontro di oggi: com'è andata
Dalla sua prima volta in Italia, solo Zielinski ha disputato più match rispetto Zapata tra i giocatori stranieri in Serie A
Il Torino ha qualche problema nell'approcciare nel modo giusto le trasferte. I dati confermano una certa fragilità
Non sempre esemplare, talvolta lodato: il numero 1 granata Paleari sta realmente facendo una stagione negativa?
Il futuro del Torino è ancora tutto da chiarire in merito a quali giocatori resteranno anche nella prossima stagione tra scadenze di contratto e prestiti
L'analisi dell'organico granata in vista dell'estate, tra chi è da confermare e chi, invece, potrà partire
Il difensore classe ’99 indossa per la prima volta la fascia e guida la retroguardia nella vittoria di misura contro il Kirghizistan
Come le sue prestazioni, anche le valutazioni sul croato vanno a momenti. Per tenere un buon grado di stabilità, affidiamoci ai dati
Ecco cosa serve ancora al Torino per cercare di raggiungere il prima possibile una salvezza aritmetica in questa Serie A
Il Torino sembra aver effettivamente tratto benefici dal cambio di panchina con l'arrivo di D'Aversa: un buon segnale
Casadei, Ilić e Anjorin fin qui poco utilizzati: resteranno a Torino per ritrovare la condizione in vista della ripresa
Nessuno squalificato in vista del match in casa del Pisa per i granata.
Le novità sui granata per quanto riguarda gli infortuni all'alba della sosta per le nazionali
L'analisi dell'episodio Pavlovic-Simeone che ha portato all'assegnazione del rigore al Torino, siglato da Nikola Vlasic
Gli impegni dei giocatori del Torino convocati nella rispettiva nazionale
D’Aversa a San Siro ha fatto i conti con uno dei tratti distintivi dell’era Baroni: una partita sfuggita di mano che genera rimpianti
Contro il Milan, il numero 10 del Toro segna il suo quarto rigore stagionale
L'analisi della classifica dei granata quando siamo giunti alla pausa per le Nazionali: 33 punti, più 6 sulla zona rossa
Cosa lascia Milan-Torino, match chiuso 3-2 a favore dei rossoneri: Vlasic e Simeone trascinatori, ma tornano i blackout
Frecciatina al suo predecessore e una lunga parentesi da aprire: avrà ragione?
Gol, centralità e leadership: il Cholito si gode il presente, ma le sue parole su cosa accadrà a fine stagione lasciano più di un interrogativo
11 gol subiti in tre partite con le prime tre in classifica: il passo è ancora molto diverso
L'analisi della partita del tecnico granata allo stadio "Meazza" in San Siro: gli spunti più interessanti della sfida
Il Toro esce sconfitto contro i rossoneri a San Siro: come hanno reagito su internet i calciatori granata
Triplice fischio a San Siro: i granata dopo un buon primo tempo cadono sotto i colpi dei rossoneri. Inutile la rete della speranza di Vlasic
I voti ai protagonisti della sfida di San Siro
Il parziale al termine del primo tempo
Le scelte di Allegri e D'Aversa per la 30° giornata di Serie A
Il difensore centrale granata convocato per la sfida contro la Polonia, valida per gli spareggi delle qualificazioni al mondiale