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Il racconto passo dopo passo di tutto ciò che succede alla prima squadra del Torino FC. Dalle indiscrezioni sulle probabili formazioni al punto sugli infortunati, passando per gli approfondimenti sulle scelte tecnico-tattiche dell’allenatore granata. Da notizie ad approfondimenti, questa sezione è dedicata al calcio giocato. Allenamenti e partite del Torino Le ultime dal Filadelfia, le notizie in avvicinamento alle partite di Serie A, il racconto in diretta dei match giocati dai granata, tutte le voci dei protagonisti, le pagelle, le analisi: qui tutti i contenuti per vivere insieme alla redazione di Toro News le avventure del Torino FC.