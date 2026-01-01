Torino, il punto sul weekend delle giovanili granata: risultati e classifiche
L'Under 15 porta a casa i tre punti nel maschile, l'Under 19 femminile chiude il campionato regionale
L'Under 15 porta a casa i tre punti nel maschile, l'Under 19 femminile chiude il campionato regionale
Le partite al maschile e al femminile per le squadre giovanili granata
La Under 19 solleva il trofeo regionale dopo un dominio, nel maschile sorride ancora la Under 15
Le partite delle Under granata nel fine settimana
L'Under 15 si riprende il successo, nel Femminile è rivincita per l'Under 19
Le partite dei granata nel weekend di campionato
L'Under 17 si issa al terzo posto, nel femminile Under 15 in piena corsa nella Fase Interregionale
Seguite con noi la diretta testuale di Torino-Juventus, derby Under 16 con i torelli di Corallo in campo
Seguite con noi il derby della Mole, categoria Under 15. In campo i torelli di Catto
Tutti gli occhi sono sul Robaldo: Under 16 e Under 15 si preparano al derby
L'Under 18 torna al successo, Under 16 e Under 15 con l'amaro in bocca. Nel Femminile pari per l'Under 15
Nel maschile Under 16 e Under 15 affrontano scontri diretti con il Bologna, nel Femminile avanti su tre fronti
Nel maschile big match per Under 18, Under 16 e Under 15. Nel femminile derby per l'Under 15
Nel maschile esulta l'Under 17, più rammarichi per U16 e U15. Femminile promosso a pieni voti
Sfide agevoli nel maschile, big match solo per la Under 18. Nel femminile la Under 15 inizia la fase interregionale
Il classe 2008 arriva a titolo definitivo dallo Sportclub Heerenveen e si unirà alle formazioni giovanili del Toro
Nel maschile a punti solo l'Under 17, nel femminile l'Under 19 vince e stacca l'Accademia Torino
Conferme, riscatti e scontri al vertice: le giovanili tornano in campo nel weekend
Giovanili maschili a secco di vittorie, nel femminile l'Under 19 riparte da una vittoria mentre l'U17 saluta ai playoff interregionali
Si fermano U16 e U15, occhi quindi su U18 e U17. Nel femminile primi verdetti e torna l'U19 dopo la sosta invernale
Under 16 e Under 15 ancora a mille, Under 17 e Under 18 tra i rammarichi. Nel Femminile l'Under 15 si conferma, l'Under 17 deve sperare
I due torelli si aggregano al gruppo di Enrico Battisti
Solo vittorie da Primavera a U15 per il Settore giovanile maschile, nel Femminile l'Under 15 inizia i playoff nel modo giusto
Anche l'Under 17 ha chiuso la prima metà di stagione occupando la zona che qualificherà alle fasi finali. I granata di Rebuffi hanno però la possibilità di consolidarla ancora
L'Under 18 in casa del Cesena, l'Under 17 raggiunge U16 e U15 al Robaldo
Il granata risponde alla convocazione della nazionale di categoria
ella ripresa il Parma alza il ritmo e trova il gol del definitivo pareggio nel finale
Zona playoff agguantata prima della sosta, il Toro ha le potenzialità per restarci. E tanti iniziano ad approcciarsi alla Primavera
Prima parte di stagione positiva per il nuovo tecnico del roster granata Corallo. L'Under 16 è terza al giro di boa
Il gruppo di Catto è il meglio piazzato al giro di boa: la lotta per la vetta entra nel vivo