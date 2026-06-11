Scatta l'ora x per l'Under 18. La squadra di Michele Vegliato ha sognato in grande per arrivare alle final four e alla fine ha raggiunto il proprio obiettivo. Ora inizia il bello, la fase più complicata ma anche quella in cui c'è più adrenalina e le ricompensa è più alta. È il giorno della semifinale scudetto.

Under 18, contro l'Inter è gara secca: in palio l'ultimo atto per il tricolore

Under 18, contro l'Inter capolista per il sogno

Al Mazzola per sognare ancora: la carica di Vegliato

Il fischio d'inizio è fissato alle 17:30 in uno stadio che è amico al Toro e porta il nome di Valentino Mazzola, il capitano degli Invincibili a cui è titolato anche quello in cui i granata hanno giocato l'intera stagione. Si gioca a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. L'Under 18 ha a disposizione novanta, o eventualmente centoventi, minuti per sopravanzare l'Inter. Non sono ancora previsti i rigori in questa fase. Ciò vuol dire che in caso di parità saranno i nerazzurri a passare in virtù del miglior piazzamento nella fase regolare.Un anno fa il Torino disputava la sua semifinale scudetto, il penultimo atto prima di accedere alla finale che poi regalò il tricolore. Questa volta l'avversario sul cammino è l'Inter, che si presenta all'appuntamento da prima della classe con un primo posto in classifica a 81 punti (25 vittorie, 6 pareggi e appena 5 sconfitte). Un percorso che vanta 92 gol fatti e 44 subiti, miglior attacco e miglior difesa del campionato, che ha consentito all’Inter di conquistare direttamente l’accesso alle semifinali.Uno stadio dal nome altisonante, un obiettivo dal passato conosciuto e dal futuro desiderato. L'Under 18 si prepara per la gara del Mazzola con un unico risultato possibile: la vittoria. "Arriviamo alla fase finale dopo una stagione intensa e ricca di sfide contro avversari di alto livello", suona la carica il tecnico Michele Vegliato. "Ora siamo concentrati esclusivamente sulla semifinale con l’Inter. La squadra sta bene, sia mentalmente sia fisicamente, e affronterà questo appuntamento con lo stesso spirito di gruppo che ci ha permesso di arrivare fin qui".