Irene Nicola

Torino, pochi giocatori valorizzati: con chi fare cassa in estate?
L'analisi dell'organico granata in vista dell'estate, tra chi è da confermare e chi, invece, potrà partire
In Toro News dal 2021, si occupa di settore giovanile
L'analisi dell'organico granata in vista dell'estate, tra chi è da confermare e chi, invece, potrà partire
L'Under 15 porta a casa i tre punti nel maschile, l'Under 19 femminile chiude il campionato regionale
Da 1.88 gol incassati a partita fino a dicembre a 0.64 nell'anno nuovo: il trend che premia il Toro
Stanno mettendo in difficoltà D'Aversa nelle scelte e ora si sfidano per una maglia da titolare
Le pagelle dei granata al termine della sfida con gli scaligeri
Le partite al maschile e al femminile per le squadre giovanili granata
Il Verona è in crisi e cerca rivalsa, il Torino sta bene ma ha un conto in sospeso proprio con gli scaligeri
I fattori che hanno contribuito all'inversione di rotta del Torino
La stagione, il cambio D'Aversa-Baroni, la contestazione: opinioni dal Fila
L'ex tecnico granata in visita al Filadelfia per seguire l'allenamento a porte aperte del Torino di Roberto D'Aversa
La Under 19 solleva il trofeo regionale dopo un dominio, nel maschile sorride ancora la Under 15
Dalla centralità alla fascia tolta, poi il cambio di rotta: Gabellini si rilancia
Il commento del tecnico granata al termine della grande vittoria contro i nerazzurri
Liema Olinga incanta, Bonacina chiude il poker: regalo granata per Baldini nel giorno del suo compleanno
Momenti di forma opposti, stessa esigenza di punti: Inter e Torino lottano per diversi obiettivi ma devono entrambe consolidare la propria posizione
Le partite delle Under granata nel fine settimana
Nuovo test per il Toro, il tecnico presenta la sfida con i ducali alla vigilia
Sotto nel punteggio, il Torino spesso ha saputo reagire
L'Under 15 si riprende il successo, nel Femminile è rivincita per l'Under 19
Le pagelle ai giocatori granata dopo la partita contro il Lecce
In una serata grigia Vlasic resta il più concreto tra i granata. Serve la sua guida contro il Parma, con cui ha un conto in sospeso...
Si alza l'asticella della difficoltà per il Toro contro un Lecce lanciato in zona playoff. Baldini, squalificato, ragiona sulle scelte
I voti e i giudizi alla sfida tra partenopei e granata
Le partite dei granata nel weekend di campionato
Il Toro si fa bello sotto gli occhi di D'Aversa: i nuovi equilibri portano il primo slancio
Le pagelle dei giocatori granata al termine della partita con il Cagliari
Il Torino cerca la terza vittoria di fila, potrebbe spedire i granata fuori dalla zona calda
Il Toro ritrova Simeone e gli ritaglia una nuova veste: dopo due mesi il Cholito si sblocca alla voce gol
L'Under 17 si issa al terzo posto, nel femminile Under 15 in piena corsa nella Fase Interregionale
Le parole del nuovo tecnico granata alla vigilia della gara contro i biancocelesti