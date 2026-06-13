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GIOVANI AL VARCO

Ogni anno è il ritrovo al Filadelfia a segnare l'inizio della nuova stagione. Da quando Juric è andato via dopo il terzo anno in granata, i giocatori hanno sempre trovato un volto nuovo in estate: Vanoli, Baroni e prossimamente Ignazio Abate, fresco sposo del Toro. Quello sarà il primo passo verso il ritiro estivo, dove si chiariranno maggiormente i ruoli nella stagione successiva. Ai blocchi di partenza la vecchia guardia, ma anche i giovani di rientro dopo le esperienze in prestito. Il loro compito è attirare l'attenzione di Abate e farsi prendere in considerazione intanto per il periodo estiva, e chissà... Scopriamo chi ritroverà il tecnico, chi ha più chances di rubargli l'occhio, chi proverà a stupire e chi può sperare in una conferma in granata.

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