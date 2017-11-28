Coppa Italia, il tabellone: Torino eliminato ai quarti, Inter in semifinale
Ecco come cambia il tabellone della Coppa Italia 2025/26 dopo il primo verdetto
Ecco come cambia il tabellone della Coppa Italia 2025/26 dopo il primo verdetto
Ecco come cambia il tabellone della Coppa Italia 2025/26 di calcio, in seguito al passaggio del turno del Toro contro la Roma
Ecco il tabellone aggiornato della Coppa Italia 24/25 con tutti gli accoppiamenti ai sedicesimi di finale
Possibile derby ai quarti. Si comincia con il Cosenza l'undici agosto
Il punto sul percorso che i granata dovranno compiere durante la Coppa Italia 2023. Domani la prima sfida contro i verdeblù
I granata se raggiungono gli ottavi incontreranno il Napoli mentre il turno successivo potrebbe esserci il derby con la Juventus
I granata partiranno dai 32esimi di finale della competizione. Sul cammino c'è il Milan agli ottavi
Dopo la vittoria ai rigori sulla Cremonese i granata accedono ai sedicesimi di finale di Coppa Italia
Si sono conclusi i turni preliminari della Coppa Italia 2021/22, ora il quadro dei trentaduesimi è completo
La Lega Serie A ha comunicato le date e il tabellone della Coppa Italia: Cremonese, Sampdoria e Juventus sulla strada del Toro
Coppa Italia / I granata sono nello stesso lato del tabellone del Milan (agli ottavi) e della Juventus (in semifinale)
Il punto / Anche quest'anno ci saranno quattro turni che precederanno la fase finale: il Toro partirà dagli ottavi
Tim Cup / Termina il quarto turno eliminatorio, agli ottavi il Toro incontra la Roma: il Genoa affronterà la Juventus
Quarto turno di qualificazione di Tim Cup / Nei granata spazio al turnover. Nelle altre partite gli unici incroci fra squadre di Serie A sono il derby di Verona e Crotone-Genoa