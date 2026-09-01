Ecco tutti i giocatori attualmente facenti parte della formazione Under 20
Torino Primavera, la rosa della stagione 2026-2027PORTIERI: Francesco Cereser (2008), Andrea Dorigo (2008), Yannick Boerleider (2009)
DIFENSORI: Tyron Alexandre (2008), Manuel Carrascosa (2008), Matei Ceuca (2008), Davide Gaffurini (2009), Tommaso Gatto (2007), Zalan Kugyela (2007), Feder Rivas (2008), Luka Tomic (2007), Daniel Tonica (2007), Mattia Zaghini (2008)
CENTROCAMPISTI: Andrea Ballanti (2008), Lorenzo Ferraris (2007), Kenny Liema Olinga (2007), Sandro Nascimento (2007), Manuel Scacchi (2007), Dylan Scibilia (2009), Aaron Tchamda (2007)
ATTACCANTI: Lorenzo Befani (2008), David Bonacina (2008), Ousmane Banse (2007), Filippo Conzato (2007), Gabriele Falasca (2008), Niccolò Rossitto (2008)
Lo staff della stagione 2026-2027Allenatore: Francesco Baldini
Vice Allenatore: Luciano Mularoni
Collaboratori Tecnici: Claiton Machado, Riccardo Leardi
Preparatore Atletico: Stefano Di Tunisi
Collaboratori del Preparatore Atletico: Christian Pozzuolo, Federico Zanettin
Preparatore dei Portieri: Gianfranco Randazzo
Match Analyst: Niccolò Marchesi
Dottore: Paolo Battaglino
Fisioterapisti: Luca Luongo, Pietro Spaggiari
Fisioterapista riabilitatore: Piero Bortolin
Preparatore Atletico Riabilitatore: Gianni Bulgarini
Nutrizionista: Nicolò Osler
Team Manager: Riccardo Russo
Dirigente Accompagnatore: Denis Morino
Magazziniere: Leonardo Esposito
© RIPRODUZIONE RISERVATA