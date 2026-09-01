Ecco tutti i giocatori attualmente facenti parte della formazione Under 20

Redazione Toro News

Torino Primavera, la rosa della stagione 2026-2027

PORTIERI: Francesco Cereser (2008), Andrea Dorigo (2008), Yannick Boerleider (2009)

DIFENSORI: Tyron Alexandre (2008), Manuel Carrascosa (2008), Matei Ceuca (2008), Davide Gaffurini (2009), Tommaso Gatto (2007), Zalan Kugyela (2007), Feder Rivas (2008), Luka Tomic (2007), Daniel Tonica (2007), Mattia Zaghini (2008)

CENTROCAMPISTI: Andrea Ballanti (2008), Lorenzo Ferraris (2007), Kenny Liema Olinga (2007), Sandro Nascimento (2007), Manuel Scacchi (2007), Dylan Scibilia (2009), Aaron Tchamda (2007)

ATTACCANTI: Lorenzo Befani (2008), David Bonacina (2008), Ousmane Banse (2007), Filippo Conzato (2007), Gabriele Falasca (2008), Niccolò Rossitto (2008)

Primavera, Torino-Lecce Baldini

Lo staff della stagione 2026-2027

Allenatore: Francesco Baldini

Vice Allenatore: Luciano Mularoni

Collaboratori Tecnici: Claiton Machado, Riccardo Leardi

Preparatore Atletico: Stefano Di Tunisi

Collaboratori del Preparatore Atletico: Christian Pozzuolo, Federico Zanettin

Preparatore dei Portieri: Gianfranco Randazzo

Match Analyst: Niccolò Marchesi

Dottore: Paolo Battaglino

Fisioterapisti: Luca Luongo, Pietro Spaggiari

Fisioterapista riabilitatore: Piero Bortolin

Preparatore Atletico Riabilitatore: Gianni Bulgarini

Nutrizionista: Nicolò Osler

Team Manager: Riccardo Russo

Dirigente Accompagnatore: Denis Morino

Magazziniere: Leonardo Esposito

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