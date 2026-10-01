Due traverse, un rigore sbagliato, un miracolo e il gol nel recupero. Succede di tutto tra Armenia e Italia Under 21, alla fine a spuntarla sono gli azzurrini che vincono al 94' con gol di Cisse. Tre punti importantissimi in una partita che valeva per la qualificazione agli Europei 2027 in Serbia e Albania. Come detto nei prepartita, questi tre punti erano fondamentali per continuare a sognare una qualificazione diretta che adesso passa per la partita contro la Polonia.

Il commento del match, dopo un'ora di noia l'Italia cresce pian piano

Il commento del match, il gol e la prestazione di Comuzzo

La gara inizia con ritmi non altissimi e questo non va a favore degli azzurri che hanno bisogno di velocità e imprevedibilità per riuscire a battere la difesa armena attenta e ben schierata in campo. Tutto il primo tempo scorre senza che l'Italia riesca a creare grandi pericoli. Per fortuna la sfida viene letta bene da Baldini che inserisce Cisse e Liberali, due giocatori abili nell'uno contro uno. E' dal 60' in poi che l'Italia migliora riusciendo a chiudere negli ultimi metri gli armeni che iniziano ad andare in affanno. Eppure il tempo scorre e la partita procede uguale, i padroni di casa fanno densità al centro costringendo gli azzurrini nel cercare soluzioni difficili, che siano tiri da lontano o dribbling forzati. L'episodio per sbloccarla sembra arrivare con il rigore conquistato in maniera fortuita per un tocco di mani della difesa armena. Koleosho però si fa ipnotizzare e si rimane sullo 0-0.Alla fine gli azzurrini riescono nel loro obiettivo sbloccando la partita in pieno recupero. Il gol avviene dopo un cross di Pisilli che pesca perfettamente Cherubini a un metro dal portiere, dopo la respinta del portiere il pallone finisce in zona Comuzzo che tocca soltanto lasciando la sfera a disposizione di Cisse, al fantasista del Milan basta calciare per portare avanti l'Italia. Non è tutto qui, oltre all'assist Comuzzo è stato autore di una grande prestazione difensiva e anche in costruzione a inizio azione. Il difensore del Toro poi è salito spesso per aggiungere centimetri nell'area avversaria e infatti ha anche colpito una traversa al 69' quando, dopo un inserimento, ha colpito di testa.

Agli azzurri rimane più il risultato che la prestazione. Infatti sebbene il punteggio finale sia meritatissimo, l'Italia ha faticato tantissimo nel creare azioni con continuità soprattutto nel primo tempo dove, anzi, ha anche sofferto in qualche contropiede. Meglio il secondo tempo quando, complice anche la difesa più bassa dell'Armenia, gli azzurrini sono riusciti a creare molto di più.