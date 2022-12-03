#CuoreGranata per la festa del papà
Torna #CuoreGranata, rubrica su Toro News di Andrea Arena in occasione della festa del papà
Torna #CuoreGranata, rubrica su Toro News di Andrea Arena in occasione della festa del papà
Dalle S.L.A.S. alle Girls, storia di una fede granata tutta al femminile
Torna #CuoreGranata, rubrica su Toro News di Andrea Arena: "Davide Borgione non era solo un ragazzo di diciannove anni. Era uno di noi"
Torna #CuoreGranata, rubrica su Toro News di Andrea Arena: "Il ritorno di Gianluca Petrachi diventa molto più di un cambio in scrivania"
Torna "#CuoreGranata", la rubrica di Andrea Arena: "Gigi Meroni non era solo un calciatore. Era un artista capitato in un'epoca che..."
Nuovo appuntamento con "#CuoreGranata", la rubrica di Andrea Arena. Se Cairo cambia paradigma, il Toro può rialzarsi e guardare oltre vent’anni di mediocrità.
La situazione attuale è disastrosa, la disaffezione evidente e il legame tra società e piazza è consumato. Eppure, il tempo delle polemiche è finito.
Nuovo episodio di "#CuoreGranata", la rubrica su Toro News di Andrea Arena: "Il Torino si distingue per una visione dello sport centrata sulle persone, sull’inclusione e sul rispetto..."
Nuovo appuntamento con "#CuoreGranata", la rubrica su Toro News di Andrea Arena: "Lei ha deciso di voltare pagina. Non ci sono più alibi, dopo quasi vent’anni.
Secondo appuntamento speciale di #CuoreGranata, la rubrica condotta da Andrea Arena in avvicinamento al 4 maggio. Ci addentriamo in una storia intensa e profondamente legata all'anima del Toro.
Benvenuti a una nuova puntata di #CuoreGranata, la rubrica firmata Andrea Arena che ci accompagna nel viaggio più sentito dell'anno per tutto il popolo granata. In questa edizione speciale, "Una…
Nuovo appuntamento con "#CuoreGranata", la rubrica di Andrea Arena
Nuovo appuntamento con "#CuoreGranata", la rubrica di Andrea Arena
Nuovo appuntamento con "#CuoreGranata", la rubrica di Andrea Arena
Nuovo appuntamento con "#CuoreGranata", la rubrica di Andrea Arena
Torna un nuovo appuntamento della rubrica #CuoreGranata di Andrea Arena
Nuovo appuntamento con "#CuoreGranata"
Nuovo appuntamento con "#CuoreGranata"
Torna un nuovo appuntamento della rubrica #CuoreGranata di Andrea Arena
Torna un nuovo episodio della rubrica #CuoreGranata di Andrea Arena: "Mi chiedo da settimane da dove possiamo ripartire. La risposta sembra essere 'Sangue & Toro'..."
Andrea Arena e Carmelo Pennisi dedicano un episodio delle loro rubriche, rispettivamente "Cuore Granata" e "Loquor", al Capitano degli Invincibili: "Ogni 26/01 noi tifosi del Toro lo ricordiamo non…
Torna un nuovo appuntamento della rubrica #CuoreGranata di Andrea Arena
Torna un nuovo appuntamento della rubrica #CuoreGranata di Andrea Arena
Torna un nuovo appuntamento della rubrica #CuoreGranata di Andrea Arena
Andrea Arena e Paolo Quaregna presentano il libro "Granata, Rosso e Verde" esposto al Salone del libro 2023
Torna un nuovo appuntamento della rubrica #CuoreGranata di Andrea Arena dedicato a Gianni Minà: "Ci hai lasciato ma ci hai riunito..."
Torna l'appuntamento con la rubrica curata da Andrea Arena
L'intervista di Andrea Arena: "Il calcio è molto più che un passatempo"
Camera dei Deputati: Conferenza stampa di presentazione del libro "GRANATA ROSSO e VERDE". Torino, Manchester United e Chapecoense, il filo del destino. Di Paolo Quaregna