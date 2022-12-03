Andrea Arena è business partner di uno dei principali player internazionali nella formazione aziendale dove si promuovono il cambiamento ed il miglioramento delle prestazioni individuali e di squadra all’interno delle organizzazioni. Lo sviluppo delle competenze, la ricerca dell’empatia e la comprensione delle persone lo portano a vivere la vita e l’innovazione come fattori positivi e distintivi delle relazioni. La rubrica “#CuoreGranata” di Toro News In questa rubrica Andrea Arena racconta storie di persone e professionisti con il Toro nel cuore. L’esempio da cui prende spunto è il Grande Torino: partendo dalle rovine di una guerra, con il duro lavoro e l’organizzazione ha fatto nascere in Italia la prima società sportiva moderna e capace di gestire le risorse. Spazio dunque a svariate video interviste con persone provenienti dai più diversi ambiti ma con un comune denominatore: la passione per il Toro ed il #CuoreGranata