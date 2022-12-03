Toro News

#CuoreGranata

Andrea Arena è business partner di uno dei principali player internazionali nella formazione aziendale dove si promuovono il cambiamento ed il miglioramento delle prestazioni individuali e di squadra all’interno delle organizzazioni. Lo sviluppo delle competenze, la ricerca dell’empatia e la comprensione delle persone lo portano a vivere la vita e l’innovazione come fattori positivi e distintivi delle relazioni. La rubrica “#CuoreGranata” di Toro News In questa rubrica Andrea Arena racconta storie di persone e professionisti con il Toro nel cuore. L’esempio da cui prende spunto è il Grande Torino: partendo dalle rovine di una guerra, con il duro lavoro e l’organizzazione ha fatto nascere in Italia la prima società sportiva moderna e capace di gestire le risorse. Spazio dunque a svariate video interviste con persone provenienti dai più diversi ambiti ma con un comune denominatore: la passione per il Toro ed il #CuoreGranata
RUBRICHE TORONEWS

Inizia il campionato e, senza tifosi, non è Toro

A. Arena

La situazione attuale è disastrosa, la disaffezione evidente e il legame tra società e piazza è consumato. Eppure, il tempo delle polemiche è finito.

Vanoli

Sangue & Toro: V come Vanoli, Z come Zapata

A. Arena

Torna un nuovo episodio della rubrica #CuoreGranata di Andrea Arena: "Mi chiedo da settimane da dove possiamo ripartire. La risposta sembra essere 'Sangue & Toro'..."

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Buon compleanno Capitano!

R. T. News

Andrea Arena e Carmelo Pennisi dedicano un episodio delle loro rubriche, rispettivamente "Cuore Granata" e "Loquor", al Capitano degli Invincibili: "Ogni 26/01 noi tifosi del Toro lo ricordiamo non…

Alessandro Buongiorno - ritiro Pinzolo 2023

Buongiorno di felicità!

A. Arena

Torna un nuovo appuntamento della rubrica #CuoreGranata di Andrea Arena

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Caro Gianni Minà

A. Arena

Torna un nuovo appuntamento della rubrica #CuoreGranata di Andrea Arena dedicato a Gianni Minà: "Ci hai lasciato ma ci hai riunito..."