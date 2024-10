La piramide dei bisogni dei tifosi del Toro: il viaggio emotivo del tifoso

Torna un nuovo appuntamento della rubrica #CuoreGranata di Andrea Arena

30 ottobre 2024

Hai mai sentito parlare della Piramide dei Bisogni di Maslow?

È un modello psicologico che descrive la gerarchia delle necessità umane, partendo dai bisogni fondamentali come cibo, acqua e sicurezza, fino a quelli più elevati come l'autorealizzazione. Secondo Maslow, ogni persona aspira a soddisfare questi bisogni in ordine crescente, partendo da quelli più basilari. Applicando questo concetto al nostro amato Toro, possiamo costruire una piramide che rappresenta i bisogni e le aspettative di chi vive quotidianamente l’amore per questa storica squadra. Nel cuore del calcio italiano, il Torino è più di una semplice squadra; è un simbolo di passione, sacrificio e resilienza. Noi tifosi, noti per la nostra devozione, abbiamo una piramide dei bisogni che riflette il nostro attaccamento emotivo e culturale alla squadra.

1. Bisogni Fisiologici: La Sopravvivenza Sportiva

Alla base della nostra piramide ci sono i bisogni legati alla sopravvivenza sportiva della squadra. Abbiamo bisogno di vedere il Toro in campo, settimana dopo settimana. La partecipazione al campionato, la permanenza nella massima serie e la sicurezza economica del club sono paragonabili ai bisogni primari di una persona: senza di essi, non esiste continuità né futuro. In questo livello, desideriamo:

• Permanenza in Serie A: La paura della retrocessione è una costante. Restare nella massima serie è essenziale per la dignità e la presenza della squadra nel panorama calcistico.

• Stabilità finanziaria: Un club sano e gestito in modo oculato offre garanzie che vanno oltre il risultato sportivo immediato.

• Match-day: Ogni partita rappresenta un bisogno fisiologico di partecipare attivamente al rito del calcio, che si esprime attraverso la presenza allo stadio o la visione del match.

• Il Filadelfia e Superga: Il centro sportivo è il cuore della storia del Toro, il luogo simbolo delle vittorie del Grande Torino. Un Filadelfia completo, organizzato e pronto ad accogliere i tifosi è indispensabile. Superga va rispettata, visitata e amata ogni giorno e non solo il 4 maggio.

2. Bisogni di Sicurezza: La Competitività

Salendo nella piramide, troviamo il bisogno di sicurezza, che per noi tifosi del Toro si traduce nel desiderio di una squadra competitiva e ben organizzata. Non si tratta solo di evitare la retrocessione, ma di poter contare su una formazione che lotta per obiettivi più ambiziosi. In questo livello, desideriamo:

• Progetto sportivo solido: Vedere che la società investe in modo intelligente e che il Torino ha un piano di crescita a lungo termine.

• Sicurezza dei risultati: Anche se le vittorie non sono scontate, vogliamo sentire che la squadra può competere alla pari con gli avversari.

• Protezione della storia e dei valori: La sicurezza non è solo fisica o economica, ma anche simbolica. Vogliamo che il club rispetti e preservi la propria identità storica e i valori granata di coraggio, umiltà e passione.

• Museo del Grande Torino: Il Museo merita uno spazio importante all’interno del Filadelfia. Società e Museo dovrebbero collaborare positivamente e attivamente in quanto solo nel rispetto del nostro glorioso passato è possibile migliorare continuamente il presente.

3. Bisogni di Appartenenza: La Famiglia Granata

Una delle componenti più distintive della nostra tifoseria è il forte senso di appartenenza. La “famiglia granata” è un vero e proprio nucleo sociale, dove la condivisione della passione per il Toro diventa un collante emotivo. Non ci limitiamo a seguire la squadra: viviamo insieme l’attesa, la sofferenza e la gioia. A questo livello, ricerchiamo:

• Senso di comunità: Sentirsi parte di una grande famiglia, in cui la fede calcistica non ha confini e crea un legame indissolubile.

• Rituale del tifo e supporto reciproco: dall’avvicinamento allo stadio ai cori della curva maratona, Il Tifoso desidera del Toro desidera unire la sua voce a quella degli altri. Essere Tifosi del Toro è un’esperienza collettiva ed è nei momenti di difficoltà che la solidarietà tra tifosi diventa fondamentale per far fronte alle delusioni e alle sfide.

• Il Derby: Nell’ambito del senso di appartenenza, il derby con la Juventus è un momento cruciale per la nostra identità. La mancanza di vittorie rappresenta una ferita profonda. Per molti di noi, questo è un momento di grande orgoglio che diventa una enorme frustrazione. Non vincere un derby per anni mina il senso di appartenenza e di rivalità, fattori cruciali per rafforzare il legame con la squadra.

• Settore giovanile e il Robaldo: Il settore giovanile, una volta fucina di talenti, è una speranza per il futuro del club. Una gestione straordinaria di questo settore e la definitiva realizzazione del Robaldo, struttura chiave per il Toro giovanile, sono indispensabili per credere nelle potenzialità della famiglia.

4. Bisogni di Stima: Orgoglio Granata

Uno dei bisogni più importanti per noi tifosi del Torino è il riconoscimento, sia interno che esterno, del valore della squadra e della sua tifoseria. Questo livello della piramide riflette il desiderio di rispetto e di orgoglio, che non dipende solo dai risultati, ma anche dalla percezione della squadra come un’istituzione storica. Cerchiamo:

• Riconoscimento nazionale e internazionale: Il Torino FC ha un passato glorioso, e vogliamo che questo sia rispettato e celebrato a livello più ampio.

• Rispetto dagli avversari e nuovi “eroi Granata”: L’esaltazione delle figure simboliche, come i giocatori e gli allenatori che incarnano i valori del Toro, è fondamentale. Vedere calciatori che lottano fino alla fine e dimostrano attaccamento alla maglia è motivo di grande orgoglio. Anche nelle sconfitte, vogliamo sentirci fieri della squadra per il modo in cui gioca, con grinta e cuore.

• Continuità nei giocatori chiave: Con un’adeguata strategia di continuità i giocatori più rappresentativi possono essere venduti solo quando si è previsto un programma di sostituzione che non deve essere percepito come un forte indebolimento.

5. Autorealizzazione: Il Ritorno ad un “gran Torino”

In cima alla piramide troviamo il sogno più alto per ogni tifoso del Toro: la rinascita di un “gran Torino”. Questo livello rappresenta l’autorealizzazione del tifoso granata, un obiettivo che va oltre la mera vittoria di una partita o un trofeo. È il desiderio di vedere la nostra squadra risorgere al massimo delle sue potenzialità, avvicinandosi al proprio glorioso passato. Aspiriamo a:

• Vivere nuove vittorie: La conquista di un trofeo, come la Coppa Italia, lo Scudetto o un piazzamento importante in Europa, rappresenta la soddisfazione.

• Una squadra emozionante: Tornare ad emozionare avvicinandoci ai fasti del passato, quando il Torino era una delle squadre più temute e rispettate d’Europa, rappresenta il sogno.

• Un’eredità immortale: Desideriamo che la Storia continui a vivere nelle generazioni future, affinché anche i giovani possano sentirsi parte di qualcosa di grande e glorioso.

Conclusione

La Piramide dei Bisogni dei Tifosi del Toro non riflette solo l’attaccamento sportivo, ma anche una cultura e un’identità collettiva che va ben oltre il calcio. Ogni livello della Piramide racconta un pezzo essenziale di cosa rappresenta “Essere del Toro”, dalla sopravvivenza al sogno di gloria. Il presidente Urbano Cairo, con i suoi 19 anni di presidenza, pur assicurando il risultato in alcuni punti essenziali della Piramide, non è riuscito a creare quel Toro auspicato e sognato da tutti i Tifosi. Il Toro ha quindi un’unica strada. Tornare ad essere un simbolo di resistenza, passione e speranza, una squadra capace di far vivere ai tifosi un viaggio emotivo fatto di attese propedeutiche ad esplosioni di gioia e orgoglio. L’unica società calcistica dove è indispensabile parlare di comunità capace di nutrire con amore la maglia granata.

Sempre e solo, Forza Toro!

