Granata rosso e verde

Il libro di Paolo Quaregna racconta tre Storie con un unico destino. Tre eventi che hanno dimostrato come una squadra di calcio non possa morire, perché vivrà sempre attraverso i suoi sostenitori.

Una riflessione non solo sulla passione sportiva, ma sul dolore che diventa occasione di crescita ed elaborazione del lutto a livello collettivo.

Tre le date impresse profondamente in chi come noi ha il #CuoreGranata:

Tre eventi che hanno portato Paolo Quaregna a scrivere questo libro per il bisogno di elaborare il lutto e fare i conti con ciò che abbiamo perso.

Come le cellule del corpo si rinnovano di continuo senza intaccare la nostra identità, così il gruppo immateriale dei tifosi cambia restando uguale a se stesso e tramandando le proprie leggende di generazione in generazione.

Nelle pagine scritte da Paolo troverai ciò che hanno vissuto i cuori granata, i fan, i torcedor di tre compagini che, in tutto o in gran parte, sono venute a mancare all’amore dei supporter da un giorno all’altro in un momento di ottimi risultati sportivi.