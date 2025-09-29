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Italia Granata

Come se la cavano i prestiti del Toro? Nella categoria Italia Granata troverete tutti i resoconti delle partite dei calciatori di proprietà granata tra Serie A, Serie B, Serie C ed estero. Ogni lunedì mattina un appuntamento fisso, ogni venerdì la presentazione del weekend, più approfondimenti e interviste. I prestiti del Torino: la sezione dedicata Nel corso degli anni diversi calciatori mandati in prestito sono stati poi in grado di affermarsi come protagonisti nel Torino. E’ questo il percorso che vede protagonisti la maggior parte dei calciatori usciti dal settore giovanile, che potrebbero diventare risorse utili per la prima squadra o semplici ma preziose pedine di scambio per il calciomercato. Nella sezione Italia Granata di Toro News, troverete tutte le notizie in merito.