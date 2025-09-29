Alza il livello Mullen anche da terzino, show dei granata in Serie C
Buone prestazioni per chi ha giocato, ma anche tanti assenti...
Buone prestazioni per chi ha giocato, ma anche tanti assenti...
L'esterno classe 2007 continua a convincere nella Juve Stabia
Si rivede Dell'Aquila, in cadetteria scampoli per Dalla Vecchia e Silva
Walukiewicz verso il ritorno da titolare nel posticipo del lunedì contro la Lazio
Bene Dellavalle nonostante la sconfitta del Modena
Convince Dellavalle nel Modena, bene anche Mullen nel Bohemians
Parte da terzino e chiude da centrale, il polacco è fin qui autore di una stagione più che sufficiente
Fine settimana da grande protagonista per il senegalese in Serbia
Ancora panchina per Ciammaglichella e Dellavalle
Il centrale in campo nella ripresa
Sfortunato Pellegri, costretto al cambio per un fastidio muscolare
Il difensore in prestito ai canarini insidia Pergreffi per una maglia dal 1'
L'esterno sempre più certezza, il centrale fatica a trovare spazio e a gennaio potrebbe cambiare casacca
Il centrale sta convincendo da terzino destro tra le fila degli emiliani
Il centrocampista classe 2005 ha trovato due panchine dopo una lunga assenza per infortunio
Il centrale scuola Toro sta trovando poco spazio a Modena
Secondo centro in campionato per il centravanti classe 2004
In campo nonostante la sosta
Classe 2007, brilla tra i professionisti mentre i coetanei sono in Primavera
L'esterno firma il successo con un gol di velocità e classe
Il centravanti è rientrato dopo l'infortunio e sta ritrovando minutaggio
In Serie B altri minuti per Pellegri, Dellavalle resta 90' in panchina
Il polacco si sta ritagliando buoni spazi da terzino destro
In Serie B spazio nella ripresa per Cacciamani e Pellegri
Dopo la frattura del metatarso, l’esterno classe 2004 di proprietà del Torino deve fare i conti con una lesione muscolare
Il terzino ha sfiorato il gol
Il terzino si sta ritagliando uno spazio importante nella Ternana
Il centravanti ha ritrovato minutaggio dopo la rottura del crociato
Un passo indietro per Cacciamani, espulso per doppia ammonizione nel primo tempo