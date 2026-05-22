Torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare il rendimento e gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito tra Serie A, campionati stranieri e campionati minori. La Juve Stabia di Alessio Cacciamani e Aaron Ciammaglichella ha detto addio al sogno promozione: la sconfitta sul campo del Monca è costata l'eliminazione in semifinale Playoff.

MULLEN (Bohemians): Bohemians ospite del Galway nell'anticipo del venerdì sera, Mullen verso la titolarità.

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il campionato del Sassuolo si chiuderà con la trasferta di Parma, da valutare le condizioni di Walukiewicz.

SECK (Partizan Belgrado): Il Partizan affronterà il Radnik nei playoff, Seck sarà titolare.