Ventura e il segreto del miglior Immobile: "Tornò da Dortmund e lo cambiai così" (VIDEO) A. Croveri Andrea Croveri 21 marzo - 21:11 21 marzo

Giampiero Ventura è l'ospite dell'ultima puntata di "Only Fanta - Tutti Teorici". Il tecnico ligure ha ricordato gli anni di Torino, quando Immobile si trasformò in una vera e propria macchina da gol.