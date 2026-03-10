Sinner cuore d'oro: gioca a calcio con la figlia di Bencic (VIDEO)
Giampiero Ventura è l'ospite dell'ultima puntata di "Only Fanta - Tutti Teorici". Il tecnico ligure ha ricordato gli anni di Torino, quando Immobile si trasformò in una vera e propria macchina da gol.
Le immagini in slideshow del match di Serie A Enilive tra Milan e Torino
Il tecnico si è presentato oggi nella sala conferenze dell’Olimpico-Grande Torino per presentare la sfida contro i rossoneri. L’invito è a non farsi prendere dall’euforia e a concentrarsi sulla…
Individuato l'uomo protagonista delle scritte offensive rivolte al patron granata. E' un 72enne della provincia di Torino, denunciato per deturpamento e diffamazione aggravata. Confermato il Daspo di…
Le immagini in slideshow del match di Serie A Enilive tra Torino e Parma
I due giocatori granata presenti alla messa a dimora degli alberi che contribuiranno alla crescita del Bosco Diffuso Suzuki
Quali sono i punti che dovrà sciogliere il tecnico per farsi riconfermare?