In questa sezione ad essere protagonista è la gente del Torino: notizie, approfondimenti, storie ed interviste a tifosi granata la faranno da padrone. Dalle reazioni del pubblico ai temi più caldi del momento alle iniziative dei Toro Club, passando per gli ultimi aggiornamenti che riguardano il Filadelfia, il luogo simbolo della passione Toro. Filadelfia, Grande Torino e Toro Club: la sezione dedicata Sondaggi per conoscere l’opinione dei lettori, notizie sul Filadelfia, aneddoti e racconti sul Grande Torino, la squadra che ha segnato un’epoca e marchiato indelebilmente la storia del Toro. Tutto questo e molto altro nella categoria Mondo Granata di Toro News.