Toro News si evolve: il cuore granata batte in una nuova grafica
Da 21 anni al vostro fianco, cambiamo veste per dare ancora più forza alla voce del popolo granata.
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Stop tecnico dalle 14:00 di oggi per il debutto della nuova release: domani mattina saremo di nuovo insieme con il nuovo Toro News
L'attaccante argentino sarà il nuovo testimonial delle squadre della fondazione
Si è fatto spedire dall'Italia una sciarpa granata per omaggiare il suo titolare, grande tifoso del club del Benfica
Valentino Lazaro spegne oggi 30 candeline
Stadio Olimpico Grande Torino protagonista di un evento dall'intenso sapore granata
Se la leggenda degli invincibili è tale, certamente lo si deve anche a lui
L'estremo difensore ha vestito la maglia del Toro per quattro stagioni
In granata arriva da possibile erede di Gabetto, in gol nell'ultima gara del Grande Torino
Tanti auguri all'ex difensore granata Antonio Barreca che oggi compie 31 anni
Tanti auguri all'ex difensore granata Gleison Bremer che oggi compie 29 anni
I due centrocampisti saranno protagonisti dell’evento organizzato dal club a pochi giorni dalla sfida col Milan
L'ex granata Recoba spegne oggi, giovedì 17 marzo, 50 candeline
Il classe 2001 è arrivato al Torino nel gennaio del 2023 dopo aver giocato in Serie A già con la maglia del Verona
Il 17 marzo del 1994 nasceva l'ex centrocampista del Toro Soualiho Meité
Il classe 2001 è il terzo calciatore più giovane ad aver segnato in Serie A e anche il più giovane ad aver realizzato una doppietta nel massimo campionato
Il 15 marzo 1895 nasceva il presidente che diede vita al Filadelfia. Con lui uno scudetto revocato e il primo tricolore
In granata appena 7 presenze. Lanciò Bianchi davanti a Bellodi nella gara con il Mantova, uno 0-0 che bastò per festeggiare la certezza dei playoff
Scoperta la targa al centro sportivo Don Mosso e cerimonia in Comune per ricordare il Grande Torino
Gian Carlo Caselli si racconta: la fede granata dalla faziosità all'anticonformismo
Affissi altri striscioni all’Olimpico contro Urbano Cairo alla vigilia di Torino-Parma
160 presenze tra Serie A e Serie B con la maglia del Torino per l'ex portiere
Spegne oggi 77 candeline Mister Rampanti, opinionista del nostro sito
Tanti auguri all'ex giocatore granata che oggi compie 34 anni
102 anni dalla nascita di Valerio Bacigalupo, indimenticato portiere del Grande Torino
In memoria di Don Aldo: un incontro si terrà sabato 28 marzo presso il ristorante da Mariuccia. Modera Massimiliano Romiti
Le donne granata hanno una sensibilità ed una forza unica.