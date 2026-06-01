Il primo giugno 1927 nasceva a Jolanda di Savoia l'ex calciatore granata Rubens Fadini. Dopo una lunga trafila nei campionati giovani della Lombardia, compiuti vent'anni passa al Torino grazie all'importante lavoro di scouting di Ferruccio Novo che ne aveva intuito le potenzialità e nell'ultima partita di campionato, contro l'Inter a Milano, esordisce sostituendo capitan Valentino Mazzola infortunato. In quella stagione scese in campo in dieci occasioni segnando anche una rete contro il Milan. Aggregato con la Prima squadra anche per la trasferta portoghese in onore dell'addio al calcio dell'amico Ferreira, perì anche lui nella tragedia di Superga. Oggi è intitolato a lui lo stadio comunale di Giulianova, in provincia di Teramo.