UFFICIALE - Risolto il contratto di Adam Masina: non è più un giocatore del Torino
L'italo-marocchino non sarà a disposizione di Baroni per l'ultima parte di stagione
L'italo-marocchino non sarà a disposizione di Baroni per l'ultima parte di stagione
L'attaccante arriva dalla Dinamo Zagabria in prestito con obbligo di riscatto
Il difensore arriva dal Napoli in prestito secco
L'ufficialità del passaggio del belga da Torino a Napoli e dal Napoli all'Espanyol
Il mediano è un nuovo giocatore del Toro: l'annuncio ufficiale del club granata dopo la firma sul contratto
Le intenzioni dei granata erano chiare, le voci di calciomercato anche: ecco i dettagli
Coco prolunga il suo contratto con il Torino
Il portiere rumeno fa ritorno al Cluj in patria
Lo spagnolo è un nuovo giocatore del Toro: l'annuncio ufficiale del club granata dopo la firma sul contratto
Il difensore francese si trasferisce in Repubblica Ceca a titolo definitivo
Federico Raiola è un nuovo giocatore dell'Under 16 granata
Il centrocampista classe 2005 passa in prestito alla Juve Stabia, secondo trasferimento in prestito per il calciatore cresciuto in granata
Il terzino francese è un nuovo giocatore del Toro: l'annuncio ufficiale del club granata dopo la firma sul contratto
Traianos Mokris è ufficialmente un nuovo giocatore granata
Il giovane esterno classe 2005 lascia i granata e si trasferisce nella squadra di Serie C a titolo definitivo
Il centrocampista albanese è un nuovo giocatore del Toro: l'annuncio ufficiale del club granata dopo la firma sul contratto
L'attaccante paraguaiano è un nuovo giocatore della Cremonese
Il difensore granata si trasferisce a titolo temporaneo con opzione e contropzione in Serie B
Il comunicato relativo alla cessione di Donnarumma
La prima giornata in granata per l'attaccante argentino
L'attaccante argentino è un nuovo calciatore del Toro: l'annuncio ufficiale del club granata dopo la firma sul contratto
Marco Longoni lascia il Torino e si trasferisce a titolo definitivo alla Ternana
Nicola Rauti lascia il Torino e va in prestito al Vicenza
Ora c'è l'annuncio: il Torino aggiunge un nuovo volto sulla trequarti
L'estremo difensore serbo è un nuovo giocatore del Napoli
Il difensore centrale si trasferisce in prestito con diritto di riscatto al Sassuolo
Ora c'è l'annuncio: l'esterno belga ritrova Marco Baroni in granata
L'attaccante classe 2004 si trasferisce temporaneamente in Molise
Jacopo Antolini rinnova con il Torino e va in prestito alla Pergolettese
Kevin Haveri lascia il Torino e va al Livorno a titolo definitivo