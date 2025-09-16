Toro News

La Scossa Granata

Michelangelo Suigo è uno degli esperti più noti in Italia nel campo della comunicazione aziendale. Tifosissimo granata doc, vive a Roma e dalla Capitale nutre la sua passione per il Torino con la sua rubrica su Toro News, “La Scossa Granata”. La rubrica “La Scossa Granata” di Toro News Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata, Michelangelo commenterà l’attualità granata con le sue opinioni sempre misurate e la sua sensibilità, la sua intelligenza e la sua cultura.
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Toro, ossigeno puro nel silenzio surreale

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Torna "La Scossa Granata", la rubrica di M. Suigo: "La vittoria all'Olimpico vale i quarti di finale, ma per chi era sugli spalti il trionfo è andato ben oltre il tabellino: tra legami familiari,…

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Il solito Toro, tra illusioni ed errori

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Torna la Scossa Granata, di Michelangelo Suigo: "Dopo due vittorie consecutive che avevano ridato ossigeno alla classifica..."

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Toro seduto

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"Incubo granata, tornano i problemi irrisolti". Torna "La Scossa granata" di Michelangelo Suigo