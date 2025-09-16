Michelangelo Suigo è uno degli esperti più noti in Italia nel campo della comunicazione aziendale. Tifosissimo granata doc, vive a Roma e dalla Capitale nutre la sua passione per il Torino con la sua rubrica su Toro News, “La Scossa Granata”. La rubrica “La Scossa Granata” di Toro News Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata, Michelangelo commenterà l’attualità granata con le sue opinioni sempre misurate e la sua sensibilità, la sua intelligenza e la sua cultura.