Toro a testa alta a San Siro, ma ai granata restano solo i rimpianti
Torna "La scossa granata", la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo
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Torna "La Scossa Granata", di Michelangelo Suigo: "Quattro gol al Parma nel gelo della contestazione"
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Torna "La scossa granata", la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo: "Il Toro non corre, non lotta e, cosa più grave, sembra non avere identità"
Un primo tempo quasi da incorniciare vanificato dai soliti errori e lacune. Maripan evita il tracollo in extremis, ma resta l'amaro in bocca
Torna "La Scossa Granata" di Michelangelo Suigo: "Adams decide, ma il vuoto della Maratona divide. E il mercato porta solo prestiti"
Torna "La Scossa Granata", di Michelangelo Suigo: "Il 6-0 del Sinigaglia non è solo una sconfitta, è una sentenza inappellabile su una gestione tecnica al capolinea. E ora lo spettro della B fa paura"
Torna la Scossa Granata, di Michelangelo Suigo: "Di fronte a una Roma nettamente superiore, i granata sbagliano tutto nel primo tempo: Tameze disastroso, Ngonge e Aboukhlal assenti ingiustificati.
Torna "La Scossa Granata", la rubrica di M. Suigo: "La vittoria all'Olimpico vale i quarti di finale, ma per chi era sugli spalti il trionfo è andato ben oltre il tabellino: tra legami familiari,…
Torna La Scossa Granata di MIchelangelo Suigo - La critica più seria, però, è l'assenza totale di un'impronta
Nuovo appuntamento con "La Scossa Granata", la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo: "La squadra appare fragile, incapace di reagire alle avversità..."
"Da un lato la solidità ritrovata e il talento cristallino di Njie, dall'altro le ombre di una gestione palla a tratti scellerata"
Torna la Scossa Granata, di Michelangelo Suigo: "Dopo due vittorie consecutive che avevano ridato ossigeno alla classifica..."
Torna La Scossa Granata, la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo: "I granata hanno messo in campo quella cattiveria agonistica che era mancata nelle ultime uscite..."
Di sofferenza, di rabbia, ma finalmente di vittoria
Sembrava la notte della svolta, l'occasione perfetta per scacciare i fantasmi e ridare un senso a una stagione che sta diventando sempre più complicata
Torna "La Scossa Granata", di Michelangelo Suigo: "C'è un dato statistico che, da solo, basterebbe a raccontare la dimensione del disastro..."
Torna "La Scossa Granata" la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo: "Senza attacco e senza difesa, il Grande Torino diventa terra di conquista"
Torna "La scossa granata", di Michelangelo Suigo: "Al di là dei risultati e delle dinamiche tattiche, c'è un tema che ha riacceso il dibattito..."
Torna "La Scossa Granata" la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo: "C'è sempre margine di miglioramento, ma la strada intrapresa è indubbiamente quella giusta"
Torna "La Scossa Granata" la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo: "Noi, anche questa volta saremo allo Stadium, sperando nell'impresa del nostro Toro"
Torna "La Scossa Granata" la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo: "I granata hanno mostrato due facce, ma quella del secondo tempo ha portato i frutti sperati"
Torna "La Scossa Granata", la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo: "Finalmente il "Grande Torino" ha potuto festeggiare una vittoria voluta e guadagnata..."
Torna "La Scossa Granata", la rubrica su Toro News di Michelangelo Suigo: "Il suggerimento presidenziale potrebbe trasformarsi in una risorsa..."
Torna "La Scossa Granata", di Michelangelo Suigo: "Certi finali siamo capaci di scriverli solo noi".
La squadra appare vulnerabile e incapace di garantire la solidità necessaria per fare punti. In una giornata buia, un raggio di luce arriva da Ngonge
"Incubo granata, tornano i problemi irrisolti". Torna "La Scossa granata" di Michelangelo Suigo
Dopo un inizio di stagione in salita, segnato dalla sconfitta 5-0 a San Siro con l'Inter e dal pareggio casalingo con la Fiorentina, il Torino si è sbloccato