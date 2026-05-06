​C'è un sottile filo rosso, o meglio granata, che lega le ultime partite del Toro, con la bellissima eccezione dei 25' minuti finali con l'Inter: la sensazione di un'orchestra che conosce lo spartito ma che puntualmente dimentica di portare gli strumenti sul palco. Al Bluenergy Stadium, contro un'Udinese solida, la squadra di Roberto D'Aversa ha confermato tutti i suoi limiti strutturali, uscendo sconfitta per 2-0 in un match che doveva rappresentare il trampolino per un finale di stagione positivo e che invece si è trasformato in un brusco risveglio.

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​Il film della gara: un blackout fatale

​La partita è iniziata sotto il segno dell'emozione, con il commosso ricordo del terremoto del 1976, un evento che unisce profondamente le anime di Friuli e Piemonte. Una volta fischiato l'inizio, però, la cronaca ha preso il sopravvento sulla retorica. Il Toro ha approcciato la gara con possesso palla, cercando di innescare Vlasic tra le linee e sfruttare la profondità di Simeone. Ma è stata una supremazia sterile, un palleggio orizzontale che non ha mai veramente scalfito il muro alzato da Runjaic.

​L'Udinese, dal canto suo, ha giocato una partita di attesa e ripartenze feroci. Dopo un gol annullato a Zaniolo per fuorigioco, il Toro sembrava aver scampato il pericolo, ma proprio quando il primo tempo stava per spegnersi, è arrivata la doccia fredda. Al 46', un'incertezza della linea difensiva, con Obrador colpevole ha permesso a Ehizibue di infilarsi e battere Paleari. Un gol "da spogliatoio" che ha tagliato le gambe ai granata.

​La ripresa non ha offerto la reazione sperata. Anzi, al 51' è arrivato il raddoppio: sugli sviluppi di un'angolo, il difensore Kristensen ha svettato più in alto di tutti, siglando il 2-0, complice il castello difensivo che troppe volte ci ha penalizzato in queste situazioni. Da quel momento, nonostante i cambi di D'Aversa (che ha provato a ridisegnare la squadra inserendo Biraghi e Kulenovic), il Toro ha prodotto solo una sterile pressione, interrotta soltanto dai guizzi nel finale del giovane Njie, troppo poco per riaprire i giochi.

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​L'analisi tattica: manovra lenta e poche idee

​Il dato che più deve far riflettere è l'incapacità del Toro di trasformare la mole di gioco in occasioni reali. Senza la "garra" dei giorni migliori, la manovra granata è apparsa lenta e prevedibile. La difesa, orfana di Ismajli, ha ballato pericolosamente sui cross laterali, soffrendo la fisicità dei saltatori bianconeri.

​Saúl Coco ha provato a guidare il reparto, non senza le solite amnesie, ma la mancanza di coordinazione nei raddoppi ha concesso troppi spazi a un'Udinese che, con 47 punti, ha dimostrato di avere una fame di vittoria decisamente superiore. Il centrocampo, con un Gineitis sottotono e un Casadei che fatica a verticalizzare, non ha mai trovato il cambio di passo necessario.

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​Un tredicesimo posto che scotta

​Con 41 punti e il 13° posto in classifica, il Torino si trova in quella terra di nessuno che provoca la rabbia di ogni tifoso: la metà classifica priva di obiettivi. La salvezza è in cassaforte, ma l'ambizione è un'altra cosa. È mancata l'anima, è mancato quel carattere che avevamo riassaporato sulla maglia granata contro la capolista. La sensazione è quella di un ciclo che necessiti di una scossa profonda. Venerdì sera, contro il Sassuolo, servirà una risposta d'orgoglio, non tanto per la classifica, quanto per il rispetto di una piazza che non accetta di vedere la propria squadra "scomparire" dal campo prima del fischio finale.

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L'ombra di Superga: un'offesa alla memoria

​Ciò che però rende questa sconfitta ancor più amara, quasi inaccettabile, è la sua collocazione temporale. Cadere in questo modo, senza lottare e con un atteggiamento rinunciatario, alla vigilia del 4 maggio, rappresenta un corto circuito emotivo che ferisce l'intera tifoseria. La squadra vista a Udine sembra lontana anni luce dai valori di sacrificio, appartenenza e orgoglio che il Grande Torino ha lasciato in eredità.

​Onorare la memoria di Capitan Valentino Mazzola e dei suoi compagni non significa necessariamente vincere ogni partita, ma significa interpretare ogni minuto di gioco con quella "fame" e quella dignità che oggi sono rimaste chiuse negli spogliatoi del Bluenergy Stadium. Presentarsi alla commemorazione più sentita dell'anno con una prestazione così incolore è, purtroppo, il peggior modo possibile per celebrare il mito. Il Toro non è solo una questione di punti in classifica, è un'identità che si tramanda; vederlo naufragare così, proprio nei giorni del ricordo, lascia un vuoto che solo il rito del 4 maggio potrà parzialmente colmare.

Manager, docente Luiss, esperto di comunicazione e Public Affairs, giornalista pubblicista col cuore granata. Michelangelo Suigo è un orgoglioso e genuino tifoso granata.