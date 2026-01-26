Toro News Award 2025/2026: Simeone il migliore contro il Milan, Vlasic secondo
I risultati del sondaggio da parte dei lettori di Toro News
I risultati del sondaggio da parte dei lettori di Toro News
Votate i migliori granata della sfida contro i rossoneri
Il 57,91% dei votanti ritiene che il colombiano debba subentrare, in continuità con quanto visto contro il Parma
Tre attaccanti in forma per due maglie: chi parte dalla panchina?
I risultati del sondaggio da parte dei lettori di Toro News
Votate i migliori tre giocatori della vittoria contro i ducali
I risultati del Toro News Award: Vlasic ancora primo, sale Casadei
Votate i migliori tre granata della sfida del Maradona
Ecco il parere dei lettori di Toro News al nostro sondaggio su quanti punti farà la squadra di D'Aversa nelle prossime tre partite
Indicate quanti punti faranno i granata fino alla sosta
I risultati del sondaggio da parte dei lettori di Toro News
Votate al sondaggio sul migliore di Torino-Lazio
Votate al sondaggio sul migliore di Genoa-Torino
La maggioranza dei votanti è concorde su una plausibile vittoria dei rossoblù nel 26° turno di Serie A
Momento nerissimo per i granata, la prossima partita è un nuovo banco di prova contro un Genoa che vuole accorciare
I rossoblu si rialzano e buttano giù il Toro, intanto la zona rossa si avvicina. I risultati del sondaggio da parte dei lettori di Toro News
Torino ko contro un Bologna in crisi: fateci sapere la vostra rispondendo al sondaggio
Il risultato del sondaggio
Appoggiate la decisione di disertare la Maratona anche contro il Bologna?
I risultati del sondaggio settimanale dopo Fiorentina-Torino
Votate i migliori granata della stagione
La maggioranza dei votanti è unita nel giudicare la sessione invernale non all'altezza
I risultati del sondaggio settimanale dopo Torino-Lecce
Tra acquisti e cessioni quale voto merita il mercato invernale del Torino?
Votate i migliori granata della stagione
Le risposte alla nostra domanda hanno dato un esito abbastanza deciso da parte dei lettori di Toro News
Nuovo centrocampista per il Torino: secondo i tifosi granata è un buon innesto?
I risultati del sondaggio proposto qui ai lettori di Toro News in merito alla scelta degli Ultras granata di lasciare vuota la Curva Maratona contro il Lecce
Appoggiate la decisione di disertare la Maratona contro il Lecce?
I risultati del sondaggio proposto qui ai lettori di Toro News in merito all'esonero di Baroni dopo la rovinosa sconfitta a Como