La squadra di D’Aversa cade a Cagliari. Contro il Cagliari il Torino non riesce a replicare la prestazione vista contro il Sassuolo e viene sconfitto 2-1 dai sardi alleati da Fabio Pisacane. : non è bastata la prodezza di Obrador dalla distanza con i granata che in pochi minuti si sono fatti rimontare dalla reti tutte nel primo tempo di Esposito e Mina. Come di consueto, ora la parola passa a voi lettori per il Toro News Award: chi sono stati i migliori di Cagliari-Torino?

Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Cagliari-Torino Ilkhan 33% 268 voti Obrador 33% 265 voti Ebosse 7% 59 voti Njie 6% 47 voti Vlasic 4% 33 voti Pedersen 3% 28 voti Simeone 3% 27 voti Maripan 2% 15 voti Paleari 2% 14 voti Prati 2% 13 voti Marianucci 1% 12 voti Casadei 1% 12 voti Coco 1% 9 voti Adams 1% 7 voti Kulenovic 1% 7 voti Zapata 0% 3 voti Il sondaggio è concluso.

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2025/2026 succedendo nell'albo d'oro a Vanja Milinkovic-Savic, vincitore dell'edizione 2024/2025. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali). Toro News Award 2025/2026, la classifica

60 PUNTI: Vlasic

52 PUNTI: Ilkhan

42 PUNTI: Simeone

35 PUNTI: Paleari

31 PUNTI: Adams

22 PUNTI: Maripan

20 PUNTI: Casadei

9 PUNTI: Obrador

8 PUNTI: Israel

6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli, Njie

5 PUNTI: Coco, Pedersen

2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal

1 PUNTO: Gineitis, Lazaro

L'albo d'oro del Toro News Award

Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.