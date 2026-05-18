Vota il miglior giocatore del Torino nel match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A
Cagliari-Torino 2-1, il postpartita: "I granata hanno creato troppo poco" (VIDEO)
La squadra di D’Aversa cade a Cagliari. Contro il Cagliari il Torino non riesce a replicare la prestazione vista contro il Sassuolo e viene sconfitto 2-1 dai sardi alleati da Fabio Pisacane. : non è bastata la prodezza di Obrador dalla distanza con i granata che in pochi minuti si sono fatti rimontare dalla reti tutte nel primo tempo di Esposito e Mina. Come di consueto, ora la parola passa a voi lettori per il Toro News Award: chi sono stati i migliori di Cagliari-Torino?
Toro News Award 2025/2026: votate i migliori granata di Cagliari-Torino
Le regole del Toro News Award
Toro News Award 2025/2026, la classifica
60 PUNTI: Vlasic
52 PUNTI: Ilkhan
42 PUNTI: Simeone
35 PUNTI: Paleari
31 PUNTI: Adams
22 PUNTI: Maripan
20 PUNTI: Casadei
9 PUNTI: Obrador
8 PUNTI: Israel
6 PUNTI: Ngonge, Nkounkou, Zapata, Ismajli, Njie
5 PUNTI: Coco, Pedersen
2 PUNTI: Tameze, Aboukhlal
1 PUNTO: Gineitis, Lazaro
L'albo d'oro del Toro News Award2017/18: Nicolas Nkoulou;
2018/19: Andrea Belotti;
2019/20: Salvatore Sirigu;
2020/21: Andrea Belotti;
2021/22: Gleison Bremer;
2022/23: Antonio Sanabria;
2023/24: Alessandro Buongiorno;
2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.
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