Milan-Torino 3-2, D'Aversa in conferenza: "Tifosi? Spiace non aver regalato risultato"
Le dichiarazioni del tecnico granata dopo la gara
Le dichiarazioni del tecnico granata dopo la gara
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra rossoneri e granata
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra rossoneri e granata
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra rossoneri e granata
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra rossoneri e granata
Dopo il netto successo sul Parma, il tecnico granata presenta la trasferta di San Siro contro i rossoneri
Le dichiarazioni dell'allenatore granata dopo il netto sui ducali
Le parole dei protagonisti al termine della sfida tra granata e gialloblù
Le parole dei protagonisti al termine della sfida tra granata e gialloblù
Il tecnico del Toro Roberto D'Aversa ha presentato la sfida in conferenza: la situazione sugli infortunati
Nuovo test per il Toro, il tecnico presenta la sfida con i ducali alla vigilia
Le parole del tecnico dei crociati in conferenza alla vigilia della partita contro il Toro
Le parole dei protagonisti al termine dell'incontro tra azzurri e granata, valevole per la 28° giornata di Serie A
Le parole dei protagonisti al termine del match tra azzurri e granata, valevole per la 28° giornata di Serie A
Le parole dei protagonisti al termine del match tra azzurri e granata, valevole per la 28° giornata di Serie A
Le parole dei protagonisti a pochi minuti dall'inizio della sfida tra azzurri e granata
Le dichiarazioni dell'allenatore granata dopo la vittoria contro i biancocelesti nella partita valida per il 27° turno di Serie A
Le parole del nuovo tecnico granata alla vigilia della gara contro i biancocelesti
Le parole in conferenza stampa del tecnico del Torino dopo la sconfitta contro i rossoblù
Le parole del tecnico alla vigilia della gara contro i rossoblù
Le parole del tecnico alla vigilia della gara del Franchi
Le parole del tecnico nerazzurro al termine del match contro i granataa
Le parole dell'allenatore del Torino in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia
Le parole in conferenza stampa del tecnico del Torino dopo la vittoria contro il Lecce, gara valida per la 23^ giornata di Serie A
Le parole del tecnico granata al termine del match contro i salentini
Le parole del tecnico dei salentini al termine del match contro i granata
Le parole del tecnico nella conferenza della vigilia
Le parole della vigilia del tecnico giallorosso
Le parole del tecnico nella conferenza della vigilia
Le parole del tecnico nella conferenza della vigilia