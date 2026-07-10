Ignazio Abate sarà presentato ufficialmente questa mattina nella sala conferenze dello stadio Olimpico-Grande Torino. Il tecnico è atteso alle 12.30 per rispondere alle domande dei giornalisti.

12.20 Si attende l'arrivo del tecnico in sala conferenze

12.30 Arrivati Abate e Petrachi. Via alle domande.

Petrachi: "Il presidente ha delegato me per la presentazione oggi la conferenza la faremo io e Ignazio. Parto dall'idea di ringraziare Roberto D'Aversa perché ha fatto un lavoro incredibile ha portato dei risultati e tutto sommato avrebbe meritato di stare sulla panchina del Torino. Però sono un direttore che si prende delle responsabilità e credo in un progetto nuovo. Mi sarebbe piaciuto fare un calcio diverso cercando di lavorare sui giovani e un allenatore che ha dimostrato di avere idee importanti, di nuova generazione. Ignazio mi ha trasferito energie, idee che condivido in pieno e il passaggio è stato obbligato per andare in una direzione. E' partito dai giovani ed è importantissimo. Per saperci lavorare bisogna avere anche delle esperienze. Viene da espeirenze in cui ha dimostrato di essere uscito sempre alla grande. Certamente non ha fatot la Serie A però sono convinto che possa ritagliarsi uno spazio importante in un campionato in cui può dimostrare attitudini e l'umiltà che lo contraddistingue. Sono contento di averlo scelto in piena sintonia con il presidente. Ora inizia questo nuovo percorso, questa voglia di cambiamento che da gennaio ci ha contraddistinto.

Abate: "Devo inziiare ringraziando la Juve Stabia per l'anno trascorso senza il quale non sarei stato qui. Ringrazio il presidente e il direttore per l'occasione che mi hanno concesso".

Le emozioni che hai provato tornando in un città con un ruolo diverso. Che cosa hai trovato di cambiato o diverso rispetto a 17 anni fa?

Abate: "Ho avuto già in giovane la fortuna di incontrare questo ambiente. Tornarci dopo tanti anni è cambiato molto dal punto di vista organizzativo, erano i primi anni del presidente. Ho trovato grande organizzazione e un centro sportivo molto bello in cui sarà bello starci dalla mattina alla sera. Torino è una piaza enorme ed essere qui è un grande responsabilità che cercherò di rispettare giorno dopo giorno".

Che Torino avete in mente?

Abate: “Un Torino riconoscibile, con grande identità. Vorrei un calcio propositivo in cui si cerca di domnare il gioco. Sappiamo benissimo quali sono i tempi del mercato. Non bisogna avere fretta ma andare sui profili più funzionali. Voglio una squadra coraggiosa, su quello non transigo”.

Il 3-4-2-1 sarà modulo di partenza?

“Riduttivo parlare di numeri. Si parla di fase difensiva. Quello che è importante è il percorso. Ercheremo di impostare a tre, poi dobbiamo essere bravi a trovare soluzioni. Per quanto riguarda i giocatori, dai grandi che hanno vissuto questa piazza mi aspetto molto soprattutto dal punto di vista umano”.