La stagione comincia anche per il Torino Primavera di mister Baldini: la squadra si è radunata in giornata presso il Robaldo
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Non solo il Torino prima squadra. Anche la Primavera ha iniziato il suo percorso verso l'inizio della nuova stagione di Primavera 1. La precedente annata si è chiusa con un Torino in crescendo e che ha centrato la permanenza nella massima serie del torneo di categoria. La ripresa degli allenamenti è avvenuta al Robaldo, sotto gli ordini del confermato Francesco Baldini. Di seguito lo staff tecnico che affiancherà il mister e la lista dei giocatori.
Lista staff tecnico Torino Primavera
Allenatore: Francesco Baldini
Vice Allenatore: Luciano Mularoni
Collaboratori Tecnici: Claiton Machado, Riccardo Leardi
Preparatore Atletico: Stefano Di Tunisi
Collaboratori del Preparatore Atletico: Christian Pozzuolo, Federico Zanettin
Preparatore dei Portieri: Gianfranco Randazzo
Match Analyst: Niccolò Marchesi
Dottore: Paolo Battaglino
Fisioterapisti: Luca Luongo, Pietro Spaggiari
Fisioterapista riabilitatore: Piero Bortolin
Preparatore Atletico Riabilitatore: Gianni Bulgarini
Nutrizionista: Nicolò Osler
Team Manager: Riccardo Russo
Dirigente Accompagnatore: Denis Morino
Magazziniere: Leonardo Esposito
Lista giocatori Torino Primavera
Portieri: Riccardo Anino (2007), Francesco Cereser (2008), Riccardo Gilardenghi (2008)
Difensori: Davide Gaffurini (2009), Tommaso Gallo (2007), Tommaso Gatto (2007), Zalan Kugyela (2007), Enrico Manzi (2008), Feder Rivas (2008), Alex Roda (2008), Daniel Tonica (2007), Mattia Zaghini (2008)
Centrocampisti: Andrea Ballanti (2008), Lorenzo Ferraris (2007), Andrea Luongo (2008), Carlo Mukerjee (2009), Sandro Nascimento (2007), Kenny Liema Olinga (2007), Dylan Scibilia (2009)
Attaccanti: David Bonacina (2008), Gabriele Falasca (2008), Edoardo Martini (2009), Gianfilippo Materazzi (2009), Romeo Sandrucci (2007), Manuel Scacchi (2007)
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