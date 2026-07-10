Non solo il Torino prima squadra. Anche la Primavera ha iniziato il suo percorso verso l'inizio della nuova stagione di Primavera 1. La precedente annata si è chiusa con un Torino in crescendo e che ha centrato la permanenza nella massima serie del torneo di categoria. La ripresa degli allenamenti è avvenuta al Robaldo, sotto gli ordini del confermato Francesco Baldini. Di seguito lo staff tecnico che affiancherà il mister e la lista dei giocatori.

Lista staff tecnico Torino Primavera

ORBASSANO, ITALY - MAY 10: Francesco Baldini, Head Coach of Torino U20 during the Primavera 1 match between Torino U20 and Lazio U20 at stadio Valentino Mazzola on May 10, 2026 in Orbassano, Italy. (Photo by Alberto Girardi - Toro News)

Allenatore: Francesco Baldini

Vice Allenatore: Luciano Mularoni

Collaboratori Tecnici: Claiton Machado, Riccardo Leardi

Preparatore Atletico: Stefano Di Tunisi

Collaboratori del Preparatore Atletico: Christian Pozzuolo, Federico Zanettin

Preparatore dei Portieri: Gianfranco Randazzo

Match Analyst: Niccolò Marchesi

Dottore: Paolo Battaglino

Fisioterapisti: Luca Luongo, Pietro Spaggiari

Fisioterapista riabilitatore: Piero Bortolin

Preparatore Atletico Riabilitatore: Gianni Bulgarini

Nutrizionista: Nicolò Osler

Team Manager: Riccardo Russo

Dirigente Accompagnatore: Denis Morino

Magazziniere: Leonardo Esposito

Lista giocatori Torino Primavera

ORBASSANO, ITALY - MAY 10: Andrea Luongo of Torino U20 during the Primavera 1 match between Torino U20 and Lazio U20 at stadio Valentino Mazzola on May 10, 2026 in Orbassano, Italy. (Photo by Alberto Girardi - Toro News)

Portieri: Riccardo Anino (2007), Francesco Cereser (2008), Riccardo Gilardenghi (2008)

Difensori: Davide Gaffurini (2009), Tommaso Gallo (2007), Tommaso Gatto (2007), Zalan Kugyela (2007), Enrico Manzi (2008), Feder Rivas (2008), Alex Roda (2008), Daniel Tonica (2007), Mattia Zaghini (2008)

Centrocampisti: Andrea Ballanti (2008), Lorenzo Ferraris (2007), Andrea Luongo (2008), Carlo Mukerjee (2009), Sandro Nascimento (2007), Kenny Liema Olinga (2007), Dylan Scibilia (2009)

Attaccanti: David Bonacina (2008), Gabriele Falasca (2008), Edoardo Martini (2009), Gianfilippo Materazzi (2009), Romeo Sandrucci (2007), Manuel Scacchi (2007)