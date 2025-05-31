Saul Coco compie 27 anni: tanti auguri al difensore granata
Il difensore equatoguineano spegne oggi 27 candeline
Il difensore equatoguineano spegne oggi 27 candeline
L'ex bomber del Torino spegne festeggia oggi spegnendo 42 candeline
L'ex punta granata compie oggi 85 anni
L'ex capitano granata spegne oggi 32 candeline
83 anni per Sandro Mazzola: nerazzurro e granata
L'estremo difensore granata spegne 25 candeline
Il trequartista croato spegne 28 candeline
L'ex direttore granata, oggi al Catanzaro, spegne 62 candeline
L'ex presidente granata oggi festeggia il compleanno
Il numero 34 della formazione di Baroni spegne 33 candeline
In occasione del suo compleanno, ripercorriamo la carriera dell'estremo difensore belga