A sbagliare siamo bravissimi da soli
Torna "Lasciarci Le Penne", la rubrica su Toro News di Marco P.L. Bernardi
Torna "Lasciarci Le Penne", la rubrica su Toro News di Marco P.L. Bernardi
Torna un nuovo episodio di "Lasciarci le Penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Il passaggio tra le malefatte del Toro a Genova e la sfida epica tra Stati Uniti e Canada è stato…
Torna "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi
Torna "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi, con "La voce del silenzio": "Mi ha fatto pensare allo sciopero della Maratona e al senso di vuoto innaturale che riempie…
"Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi, è in "Sciopero!"
Torna "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Non mi aspetto che il Toro carichi sempre a testa bassa come è riuscito a fare lo scorso 13 gennaio a Roma. Però..."
Torna "Lasciarci le penne", di Marco Bernardi: "Ho visto il Toro giocare una gara da Toro. Ed è una notizia"
Torna "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Nemmeno quarantotto ore erano trascorse dai fantastici dieci minuti contro il Verona che già si tentava di attaccargli il…
Torna "Lasciarci le Penne", di Marco Bernardi: "Quando leggerete queste parole il 2026 sembrerà già una cosa ovvia, un pensiero scontato"
Torna "Lasciarci le Penne", di Marco Bernardi: "Un augurio impegnativo, difficile da scrivere in questi giorni pieni di oscuri presagi..."
Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica di Marco Bernardi: "Segno del destino? Regalo di Natale? Influssi astrali favorevoli al ritornante Petrachi? Più probabilmente un colpo di…
Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica di Marco Bernardi: "Noi del Toro siamo gente che sa vedere"
Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica di Marco Bernardi: "Non cambia niente: un articolo vecchio pare scritto oggi. Siamo vittime di un maleficio che ci ha paralizzati nel sonno"
Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Scelte impopolari per rilanciare il calcio nostrano"
Torna "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Il Toro è così: musica per intenditori, talvolta amara, ma vitale e rivitalizzante"
Torna "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Non è la prima volta che devo rinunciare al Toro per seguire una mostra d'arte..."
Torna "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Anche se non ci siamo mai conosciuti o se siamo cresciuti in periodi diversi, siamo stati bambini insieme"
Poi non ce ne fu più per nessuno
Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Quando quattro minuti diventano molto relativi: il tempo è relativo..."
Torna "Lasciarci le penne", la rubrica di Marco Bernardi: "Di luoghi comuni il mondo del calcio è colmo. Uno dei più abusati..."
Torna "Lasciarci le penne" di Marco Bernardi: "Maramaldeggiare una volta ogni tanto è bello"
Torna "Lasciarci le penne", di Marco BernardI: "Uno dei brani storici di Bennato critica la volontà dell'uomo contemporaneo..."
Nuovo appuntamento con “Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi
Nuovo appuntamento con “Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco Bernardi: "Chissà come sarebbe imbattersi in un Uomo delle risposte in maglia granata..."
Torna un nuovo episodio della rubrica "Lasciarci le penne", di Marco Bernardi
I ricordi di Italia-Brasile 3-2 si mescolano a quelli del Derby del marzo 1983: stesso risultato per due miracoli
Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco P.L. Bernardi: "In attesa di rivedere il Toro, nalla mai sopita speranza che si decida a ritornare a fare il Toro,…
Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco P.L. Bernardi: "L'undici giugno scorso se n'è andato Brian Wilson, fondatore e visionario leader dei Beach Boys, alfieri…
“La scomparsa dell'Ottocento”, Fratelli Frilli Editori, è il titolo del nuovo giallo dello scrittore e giornalista torinese Marco P.L. Bernardi, autore per Toronews della rubrica settimanale…
Nuovo appuntamento con "Lasciarci le penne", la rubrica su Toro News di Marco P.L. Bernardi: "Scelgo questo brano, per fare gli auguri a Toro News per i suoi vent'anni..."