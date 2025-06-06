Autore di gialli, con “Cocktail d’anime per l’avvocato Alfieri” Marco P.L. Bernardi ha vinto l’edizione 2020 di Giallo Festival. Condivide con il protagonista dei suoi romanzi l’antica passione per il Toro e l’amore per la letteratura e la canzone d’autore. La rubrica “Lasciarci le penne” di Toro News In questa rubrica si propone dunque un modo di raccontare il Torino decisamente al di fuori dai soliti schemi. Marco P.L. Bernardi parte da opere letterarie e canzoni per raccontare vicende di attualità o del passato granata.