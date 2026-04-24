Viva l'Italia, Francesco De Gregori 1979, RCA Italiana

Io non mi sento italiano, Giorgio Gaber 2003, CGD East West

Aironi, Yo Yo Mundi 2023, Nota

Buon 25 aprile, cuori granata."Viva l'Italia liberata", per dirla con De Gregori che nella sua canzone raccontò il bene e il male del nostro paese, "metà giardino e metà galera". Gaber cantava: "Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono". E' proprio in quell'attimo di dubbio tra il per fortuna e il purtroppo che sta la nostra unicità. Per un giorno, festeggiamo l'Italia unica e bella e chi si batté per renderla libera. Festeggiamo l'Italia di Bruno Neri, il calciatore partigiano caduto combattendo nel 1944, l'unico a non fare il saluto romano prima di una partita, pur sapendo che gliel'avrebbero fatta pagare cara. Festeggiamo gli uomini come lui, talmente coraggiosi da riuscire a travalicare l'istinto di conservazione che accomuna gli esseri umani e le bestie, fino all'estremo sacrificio in nome di un ideale. Peccato che poco altro ci accomuni alle bestie, che sono spesso migliori di noi. C'è una canzone degli Yo Yo Mundi, Aironi, che racconta il contrasto tra la poesia degli animali e la brutalità ottusa degli uomini, la loro presenza sbigottita davanti alla barbarie. "Fanno sogni di pace e di fiori nel letto del fiume gli aironi", si chiude il brano: come sarebbe bello che a sognarla, la pace, fosse l'umanità intera. Festeggiamo chi non dimentica e non abbassa il capo. Chi sa indignarsi di fronte alle ingiustizie, alla prepotenza trasformata in ragion di Stato, chi si oppone a coloro che muovono con tracotanza le pedine sullo scacchiere del mondo. Bruno Neri vestì la maglia granata tra il 1937 e il 1940. Fu l'ultima che indossò prima del grande massacro chiamato Seconda Guerra Mondiale. Nel momento del ricordo, nel giorno della Liberazione, è doveroso tramandarne la memoria."Viva l'Italia che resiste"!

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MARCO P.L. BERNARDI – Lasciarci le penne Autore di gialli, con "Cocktail d'anime per l'avvocato Alfieri" ha vinto l'edizione 2020 di GialloFestival. Marco P.L. Bernardi condivide con il protagonista dei suoi romanzi l'antica passione per il Toro e l'amore per la letteratura e la canzone d'autore. Nel marzo del 2023 è uscito il suo nuovo noir a forti tinte granata "Giallo profumo di limoni. L'avvocato Alfieri in un nuovo caso tra Torino e Sanremo" (Fratelli Frilli Editori).