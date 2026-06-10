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GRANATA IN NAZIONALE

Mettersi in mostra. Questo è sempre un obiettivo per un calciatore: fare bene per la squadra, ma fare bene anche per se stesso. Lo è sempre. Ma ora, forse, più che mai. In casa Torino c'è il nuovo allenatore: Ignazio Abate. Il tecnico avrà avuto modo di osservare a tratti i giocatori che dovrà valutare da qui a settembre per la propria rosa. Ma certo, ora che sta diventando effettivamente il tecnico granata, guardarli è ancora più suo interesse. In questo contesto, e in un momento in cui si attende l'apertura della sessione estiva di calciomercato, la sosta nazionali diventa importante per i giocatori per farsi notare. Lo è certamente per Vlasic, Adams e Pedersen, che ne avranno la possibilità anche nei Mondiali in America, come lo è per giovani come Ilkhan, Siviero e Ciammaglichella, partiti per le formazioni Under 21 delle rispettive nazionali, come lo è per chi, nonostante l'età, è stato convocato dalla nazionale maggiore, come Caccimani e Perciun, e lo è anche per giocatori con più esperienza come Maripan e Gineitis. Scoprite nelle prossime pagine come sono andati i granata in nazionale.

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