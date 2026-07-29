Anche l'edizione odierna de La Repubblica apre con il calciomercato. Chiusi i colpi Comuzzo e Comert, Petrachi sta lavorando amche sul centrocampo: "Perché anche il reparto che, numericamente, sembrava già quasi completato prima ancora di iniziare il ritiro, dopo le due settimane di Pinzolo va invece reimpostato da capo". Il nome più caldo è quello di Kian Fitz-Jim, che sembra essere in chiusura dall'Ajax: "Fitz-Jim è bravo nel palleggio e vanta una buona capacità tattica che gli permette di partecipare con continuità alla costruzione del gioco. Cresciuto nel vivaio dell'Ajax, nell'ultima stagione si è ritagliato un certo spazio collezionando 22 presenze e un gol fra campionato e coppe". Non c'è solo Kitz-Jim per la mediana, ma anche Ilias Koutsoupias "venticinquenne greco che dal Covid in poi è diventato un pendolare del calcio italiano giocando con Entella, Bologna, Ternana, Benevento, Bari, Catanzaro e Frosinone. Se ne riparlerà nelle prossime ore".

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