"Sono felice di continuare il lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso", ha esordito Francesco Baldini nella prima delle due occasioni in cui l'abbiamo intervistato nel corso del suo ritiro a Spiazzo. A una decina di chilometri da Pinzolo, dove Abate portava avanti il suo lavoro di intensità e tattica con la prima squadra granata, nella stessa vallata Baldini conduceva un gruppo allargato di giocatori della Primavera e dell'Under 18 alla scoperta di se stessi, della fatica, del sacrificio che comporta il desiderio di fare i calciatori. Gli "ampi margini di miglioramento rispetto all'anno scorso" di cui parlava Baldini si sono trasformati in una soddisfazione generale di tecnico e staff.

L'obiettivo di Baldini: "Non è solo un lavoro atletico"

Torino Primavera, il risultato del ritiro: Baldini soddisfatto

I volti stremati dei ragazzi nel percorrere e ripercorrere innumerevoli volte il percorso preparato da Baldini è l'immagine di ciò su cui il tecnico ha fatto pressione. Non è un caso se l'ultima salita di quel percorso che costeggia il fiume, il tecnico e il suo staff la chiamavano "La maledetta". E in effetti, questo è stato tema fondante del ritiro di Spiazzo. "Abbiamo lavorato più sullo spirito dei ragazzi che sulla parte calcistica, tecnico-tattica. Voglio alzare il loro livello di fatica. Il lavoro che è stato impostato quest'anno non è tanto fargli fare i "mille" (metri, ndr), ma cercare di alzare la loro soglia dellaChiaro l'obiettivo del tecnico: portare i propri ragazzi a superare se stessi, arrivando stremati ma dopo aver dato tutto, dopo aver rinunciato a mollare. Laè un aspetto quasi paradossale ma che forgia il carattere del giocatore e lo porta a dare lo stesso, incredibile, contributo in partita. Fare i "mille" per creare un gruppo unito, dove ogni membro sia disposto a sacrificare se stesso per il successo della squadra.La Primavera del Torino si è trovata di fronte a un metodo di allenamento che aveva avuto modo di vivere soltanto in maniera parziale nella scorsa annata. Il grande lavoro di Baldini a stagione in corso non è paragonabile alla possibilità di iniziare un percorso già a luglio. "Ho raggiunto quello che volevo raggiungere con questo ritiro",. Facendo i complimenti ai propri ragazzi, il tecnico ha ribadito come i "carichi pesanti" richiesti alle gambe dei giocatori siano stati propedeutici certamente all'aspetto atletico, ma soprattutto a quello "mentale". Al di là del computo finale di tredici gol fatti e zero subiti in due amichevoli, l'evidente soddisfazione del tecnico granata e del suo staff ben rappresenta il lavoro importante svolto da una Primavera che, pur senza alcuni elementi importanti dell'anno scorso come i tanti che usciranno per età o per andare a giocare in prestito, vuole mantenere la propria qualità. "Il Torino di Ludergnani ha un settore giovanile che in tutte le sue squadre ha 5-6 elementi che possono fare i calciatori di alto livello", spiegava Baldini. Se il livello c'è, la consapevolezza che si portano a casa da Spiazzo i giovani granata è di aver creato una mentalità e un'unione importanti: da qui il settore giovanile del Torino può ripartire per provare a fare bene, esattamente come due anni fa.