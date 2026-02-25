Davide Bonsignore

Paleari, i numeri di un secondo portiere a cui si sta già chiedendo troppo
Non sempre esemplare, talvolta lodato: il numero 1 granata Paleari sta realmente facendo una stagione negativa?
Non sempre esemplare, talvolta lodato: il numero 1 granata Paleari sta realmente facendo una stagione negativa?
Come le sue prestazioni, anche le valutazioni sul croato vanno a momenti. Per tenere un buon grado di stabilità, affidiamoci ai dati
Buone prestazioni per chi ha giocato, ma anche tanti assenti...
Frecciatina al suo predecessore e una lunga parentesi da aprire: avrà ragione?
11 gol subiti in tre partite con le prime tre in classifica: il passo è ancora molto diverso
L'analisi delle cinque azioni che hanno portato ai gol realizzati in questa sfida tra rossoneri e granata valida per il 30° turno di Serie A
L'ironia del calendario porta D'Aversa a misurarsi laddove la squadra ha mostrato maggiormente le lacune mentali
Cosa sarebbe successo se Paolo Vanoli fosse rimasto sulla panchina del Torino un altro anno?
Non riesce il colpaccio delle granata di Francini in casa della squadra da battere
Insieme al gol arriva un'ulteriore prova del valore del centrocampista turco: sullo sfondo, manca ancora il rinnovo...
Gian Carlo Caselli si racconta: la fede granata dalla faziosità all'anticonformismo
Le reazioni sui social dei giocatori granata dopo la vittoria contro i gialloblù
Le parole dei protagonisti al termine della sfida tra granata e gialloblù
Come cambiano gli equilibri in classifica dopo l'anticipo del venerdì della 29° giornata di Serie A
Il tabellino della 29° giornata di Serie A tra granata e gialloblù
Seguite con noi su Toro News tutte le ultime novità sul prepartita di Torino-Parma, gara del 29° turno di Serie A
Interpretazione e atteggiamento, con alcune carenze e situazioni ancora da risolvere: cos'è cambiato nel passaggio da un allenatore all'altro?
Come cambiano gli equilibri nella classifica di Serie A dopo i risultati della 28° giornata
Inizio scoppiettante per tre punti fondamentali: la società dà un piccolo riconoscimento
Segni e... cosa fai? Le scelte dei giocatori non sempre sono le stesse e così le reazioni dei tifosi
A metà tra una mezzala e un trequartista, la duttilità del 22 granata apre diverse strade...
Ripartenza con un blocco definito o cambiamenti necessari? D'Aversa prova la sorpresa tattica
Il lituano per caratteristiche e talento può essere un giocatore da sfruttare, ma deve giocare così...
Il tabellino della sfida tra granata e biancocelesti, valevole per la 27° giornata di Serie A
Come cambia la classifica di Serie A dopo i risultati della 27° giornata
Alcune immagini delle ultime ore hanno fatto scandalizzare il popolo granata: i dettagli
Sarri guarda alla sua rosa e ipotizza le prossime due gare
Lega Serie A ha aggiornato il calendario: ecco i dettagli
Conosciamo tutti i segreti della formazione biancoceleste, prossima avversaria del Toro, grazie al collega che la segue sempre da molto vicino
L'ultima parola spetta al tecnico, ora chiamato a valutare un concreto cambio di atteggiamento dei giocatori