La settimana dell'intensità, il lunedì dell'intensità. E in questo senso è stato il lunedì dei lunedì. Forse poteva essere poco chiaro cosa intendesse Abate con la parola "intensità", ma l'allenamento mattutino di lunedì 20 luglio ha tolto ogni dubbio: il suo Torino deve andare forte, con ritmi molto elevati, in ogni contesto, con e senza palla. Le pretese in questo primo allenamento della seconda settimana di ritiro a Pinzolo sono state molto elevate e i granata hanno risposto bene.

Allenamento situazionale: Abate pretende il baricentro alto

Laè cominciata sul presto: già prima delle 10:00 i granata hanno cominciato una fase di risveglio muscolare in palestra. Successivamente, sul campo secondario hanno riscaldato muscoli e articolazioni con skip e rapidi cambi di direzione. Quindi, dopo una fase di dribbling e tiro dall'esterno, sullo stesso campo è toccato a un nuovo situazionale: Abate ha posizionato due porte e due linee di possesso davanti a queste. In mezzo, la linea difensiva. L'esercizio era studiato proprio per quest'ultima, composta da uomini in pettorina arancione. "Se non arrivate sull'uomo non correte dritti con lui ma in diagonale. Se arrivate sull'uomo usate anche la parte alta per contenerlo.", gridava Abate.

PINZOLO, ITALY - JULY 20: Ignazio Abate Head Coach of Torino FC during the Torino FC Training Camp on July 20, 2026 in Pinzolo, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Le richieste del tecnico erano chiare: alzare il baricentro e scattare in pressing sul primo controllo per interrompere il prima possibile il giro palla degli avversari. A guidare la pressione centrale la linea dei due trequartisti, seguita dai mediani e quindi dai difensori. L'esercizio era basato sull'intensità: questa, pretesa sia da parte delle due linee di possesso, con rapidi passaggi nello stretto, sia, soprattutto, dalla linea difensiva, che doveva girarsi da una parte all'altra per interrompere il possesso dei portanti palla.

La fase di corsa: granata stremati

Quindi, una volta terminata, intorno alle 11:15 questa fase situazionale, i granata si sono spostati sul campo principale per dare il via alle ripetute. Le richieste erano di: un esercizio basato sulle lunghe distanze percorse da piccoli gruppi. Poco recupero tra una ripetuta e l'altra e pretese molto elevate a livello di tempi e intensità. I granata stremati., ha detto Ismajli ridendo al termine della seconda ripetuta. E ne mancavano ancora tante., ha espresso qualcuno. Lo staff tecnico di Abate è sembrato soddisfatto,. Ritmi veramente molto alti, tra le pretese dei tecnici in campo e gli. È iniziata la settimana dell'intensità, eccome.