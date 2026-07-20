"Controllate e guardate dentro per il passaggio" : si è chiuso con questa frase di mister Ignazio Abate l'allenamento pomeridiano del Torino a Pinzolo in quello che è stato il lunedì dei lunedì. Vi abbiamo raccontato la fatica provata dalla squadra nel corso della seduta mattutina (lavoro duplice su intensità e fondo). Nel pomeriggio si è lavorato molto di più sull'aspetto tattico e soprattutto sulla fase difensiva (in possesso e non). L'indicazione di Abate ai componenti della difesa è stata chiarissima: non vuole che il pallone in costruzione venga allargato, preferisce passare dal centro dove si attende il movimento incontro del trequartista e in alternativa la presenza del mediano in grado di ricevere. Il diktat è stato ribadito più volte dal tecnico, soprattutto ai difensori più giovani (Carrascosa e Pellini in primo luogo).

"Non dovete allargare sempre il gioco, si deve guardare al centro" ha aggiunto perentorio il tecnico ex Juve Stabia. Ne aggiungiamo una terza di frase emblematica, questa rivolta maggiormente ai suoi quinti e ai suoi trequartisti: "Non buttate palle in verticale verso la bandierina senza senso. Se non abbiamo spazio non andiamo lì perché sono palle inutili". Da queste semplici affermazioni si comprende molto della filosofia del tecnico in quanto a costruzione dal basso. Il vero peccato di questa narrazione riguarda gli interpreti che popolano le sedute tattiche di Abate. Quasi nessuno di loro sarà protagonista della stagione della prima squadra del Torino e il rischio che il tempo speso a Pinzolo per impartire un'idea di gioco sia un po' sprecato è elevato. A dispetto di tale problema strettamente connesso al calciomercato, materia non governabile da Abate, il lavoro sul campo dell'allenatore sta convincendo per intensità e qualità.

I tre assi d'attacco: Zapata in gruppo, Simeone no, Adams a Pinzolo

Gli undici provati nelle esercitazioni tattiche

(3-4-2-1): Pellini, Coco, Carrascosa; Dembele, Gineitis, Luongo, Aboukhlal; Oristanio, Njie; Zapata

(3-4-2-1): Dellavalle, Ismajli, Biraghi; Bianay Balcot, Ilic, Dalla Vecchia, Cacciamani; Gabellini, Casadei; Kulenovic

Le altre notizie della giornata riguardano i tre attaccanti della rosa granata. Duvanè tornato ad allenarsi in gruppo nel corso del pomeriggio. Il suo programma è stato personalizzato negli ultimi giorni. Ha dovuto recuperare alcune sedute saltate sul finire della scorsa settimana e non è stato della partita sabato contro il Pinzolo Valrendena. Oggi è tornato a sgomitare al centro dell'attacco. Chi invece non si è visto in campo nel pomeriggio è stato Giovanni, reduce dalla cocente delusione della sua Argentina nella finale del Mondiale. Il "Cholito" è risultato assente nella seduta pomeridiana dopo che già stamane non aveva preso parte né alla parte atletica né a quella di alta intensità restando semplicemente in palestra. Infine, il terzo attaccante, Ché, è approdato a Pinzolo,. Per lui prima seduta di allenamento post-Mondiale sul campo secondario tra corsa e palla.Mercoledì pomeriggio al campo sportivo "Pineta" di Pinzolo ci sarà la seconda amichevole del nuovo Torino di Abate. Nel corso dell'allenamento pomeridiano, come detto fortemente tattico, sono stati provati i seguenti schieramenti; e chissà che non siano già indicativi in vista del test contro l'Alcione Milano: