Per la terza Coppa del Mondo consecutiva l'Italia è rimasta a guardare. Da spettatori e, purtroppo, non da protagonisti, abbiamo vissuto un mese di calcio fatto di emozioni, delusioni, sorprese e lezioni che vanno ben oltre il risultato finale. C'è chi ha confermato la propria grandezza, chi ha visto infrangersi i propri sogni e chi, ancora una volta, ha ricordato a tutti cosa significhi davvero giocare questo sport. Perché ogni Mondiale lascia qualcosa. E quello del 2026 lascia molto più di un semplice vincitore.

Vince il collettivo

Ancora una volta il calcio ha dimostrato di essere, prima di tutto, uno sport di squadra. La Spagna conquista il Mondiale e lo fa attraverso il collettivo, il gioco e una programmazione costruita negli anni. La Roja di Luis de la Fuente illumina e, soprattutto, insegna calcio alle altre 63 Nazionali presenti (e anche a molte di quelle rimaste a casa), mostrando come si arriva ad alzare una Coppa del Mondo. È la seconda della sua storia dopo quella del 2010. Un cammino praticamente perfetto, iniziato senza troppo clamore con il pareggio all'esordio contro Capo Verde e culminato eliminando, una dopo l'altra, Portogallo, Belgio, Francia e infine Argentina. E senza nemmeno un Lamine Yamal nella sua versione migliore. A prendersi la scena è stato il gruppo, capace di mandare in gol tanti protagonisti diversi e di chiudere il torneo con numeri impressionanti: 14 reti segnate, appena una subita e la possibilità, tra quattro anni, di difendere il titolo davanti al proprio pubblico.

Messi infinito a 39 anni

"Quanto è forte quel ragazzino lì". Qualcuno, forse, lo avrà pensato davvero. Lionel Messi, a 39 anni sulla carta d'identità, ha dimostrato ancora una volta perché la parola "fine" accanto al suo nome sembri non esistere. Al di là di ogni polemica o complottismo, è stato lui a trascinare un'Argentina che, alla vigilia, non figurava certo tra le principali favorite fino alla seconda finale mondiale consecutiva. Otto gol, quattro assist e l'ennesima collezione di record raccontano solo in parte il suo torneo. Perché fermarsi ai numeri sarebbe riduttivo. Ogni volta che il pallone passava dai suoi piedi, l'Albiceleste cambiava volto e, in più di un'occasione, evitava un'eliminazione che sembrava ormai inevitabile. La tripletta all'esordio contro l'Algeria è stata soltanto il preludio di un Mondiale monumentale, che Messi avrebbe anche potuto scegliere di non giocare dopo il trionfo del 2022. Invece ha deciso di regalare un'altra estate di magia al calcio mondiale, fermandosi soltanto all'ultimo passo. Lo ha fatto con la consapevolezza di aver dato tutto per il suo Paese e per lo sport che ha segnato un'epoca. E allora, davanti a quello che è stato probabilmente il suo ultimo grande ballo sul palcoscenico mondiale, resta una sola parola per il giocatore più forte del secolo e della storia: grazie.

Le delusioni: dalla Turchia al Brasile...