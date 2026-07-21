Ché Adams è arrivato in ritiro. Ma resterà? L’attaccante scozzese ha raggiunto i compagni a Pinzolo lunedì 20 luglio, poco dopo l’ora di pranzo, dopo aver concluso la sua esperienza al Mondiale con la Scozia con la spedizione che è terminata con l’eliminazione nella fase a gironi e senza gol per il centravanti granata, ora è pronto a rimettersi al lavoro in vista della nuova stagione.

Il suo primo allenamento in ritiro è stato ovviamente personalizzato. Dopo il periodo di vacanza successivo alla competizione internazionale, Adams ha seguito un programma specifico per recuperare la condizione: prima una seduta in palestra, poi lavoro sul campo secondario seguito dal preparatore atletico. L’obiettivo è riportarlo gradualmente al livello dei compagni, che ormai lavorano insieme da oltre una settimana.

La questione di mercato

Il ritorno in gruppo riapre anche il capitolo legato al mercato. A fine stagione Urbano Cairo aveva espresso chiaramente la volontà di trattenere l'attaccante, ma nel frattempo lo scenario è cambiato. L’arrivo di Ignazio Abate in panchina e la conferma di Giovanni Simeone e Duvan Zapata hanno modificato gli equilibri offensivi: nel 3-4-2-1 pensato dal nuovo tecnico c’è spazio per un solo riferimento centrale.

La situazione ricorda, almeno in parte, quella di un anno fa, quando in panchina c'era Marco Baroni. Anche nella scorsa estate il tecnico aveva iniziato il lavoro con un sistema che prevedeva una sola punta, ma nel corso della stagione gli equilibri sono cambiati. Il lungo recupero di Zapata e la crescita di Adams avevano spinto il tecnico a puntare maggiormente sullo scozzese, fino al cambio di modulo e alla successiva convivenza tra i due attaccanti. Oggi la situazione è simile, ma diversa. Abate avrà le sue idee e sarà lui a decidere il ruolo di Adams nel nuovo Torino. Ieri i due hanno avuto il primo confronto: un incontro per conoscersi e per parlare del progetto tecnico. Nei prossimi giorni è previsto anche un colloquio con Gianluca Petrachi, che servirà a fare chiarezza sul futuro. Sul tavolo ci sono due possibilità: una cessione durante questa sessione di mercato oppure un rinnovo del contratto, così da evitare il rischio di perdere il giocatore a parametro zero nella prossima estate. Il lavoro a Pinzolo è appena iniziato, ma per Adams sarà un ritiro importante anche per capire quale sarà il suo posto nel nuovo Torino.