Le probabili formazioni di Milan-Torino: il VIDEO
In centro i ballottaggi ci sono eccome, su tutta la linea: dietro, in mezzo e davanti. I probabili XI di Allegri e D'Aversa
I probabili ventidue in campo domani sera al Grande Torino
Le ultime novità sul match tra granata e rossoblù valido per la 25^ giornata del campionato di Serie A
I probabili XI di Vanoli e Baroni per la sfida del sabato sera di Serie A
I probabili XI di Baroni e Di Francesco per il lunch-match di Serie A
Le ultime informazioni sulle probabili formazioni e tutte le notizie più fresche sulla sfida tra granata e lariani del ventiduesimo turno di Serie A
Contro il Como Baroni conferma il 3-5-2, ma dovrà fare a meno di diversi giocatori. Zapata dovrebbe guidare l'attacco del Torino con Adams
Dopo il successo dell’Olimpico, Baroni cerca risposte in campionato: dubbi in tutti i reparti e soprattutto sul partner dello scozzese, mentre la Roma lancia Malen dal 1’
Le probabili scelte di Gasperini e Baroni in vista della gara di domani sera
Le probabili scelte di Palladino e Baroni in vista della gara di domani sera
Le probabili scelte di Baroni e Runjaic in vista della sfida di domani sera
Le possibili scelte dei due allenatori per questa sfida della 18^ giornata di Serie A
Le ultime novità in vista della gara
News, probabili e tutti i dettagli sul match delle 15:00
Granata tra assenze e ballottaggi: Paleari confermato, Adams e Zapata in pole per l’attacco
Le ultime informazioni sulle probabili formazioni e tutte le notizie più fresche sulla sfida tra granata e grigiorossi del dodicesimo turno di Serie A
Le probabili scelte di Marco Baroni e Davide Nicola tra ballottaggi e dubbi in vista di Torino-Cremonese del 15° turno di Serie A
Le ultime novità in vista della gara contro il Milan
Le probabili scelte di Marco Baroni tra ballottaggi e dubbi
Le ultime informazioni sulle probabili formazioni e tutte le notizie più fresche sulla sfida tra salentini e granata del tredicesimo turno di Serie A
Le probabili scelte di Di Francesco e Baroni in vista della sfida del tredicesimo turno di Serie A
Le ultime informazioni sulle probabili formazioni e tutte le notizie più fresche sulla sfida tra granata e lariani del dodicesimo turno di Serie A
Le probabili scelte di Baroni e Fabregas in vista della sfida del dodicesimo turno di Serie A
Analizziamo le probabili in vista del derby
Le ultime novità in vista del match contro il Pisa
Le probabili scelte di Baroni e Gilardino
Le incognite di formazione davanti a Baroni in vista del turno infrasettimanale tra granata e felsinei
Le probabili formazioni del match tra Bologna e Torino di mercoledì ore 20:45, valevole per la nona giornata di Serie A 2025/2026
Le probabili formazioni del match tra Torino e Genoa di domenica ore 12.30, valevole per l'ottava giornata di Serie A 2025/2026