Verso Sassuolo-Torino: probabili formazioni, dove vederla e ultime news

News, probabili e tutti i dettagli sul match delle 15:00

Alle ore 15:00 di oggi, domenica 21 dicembre, il Torino di Marco Baroni scenderà in campo al Mapei Stadium per sfidare il Sassuolo. I granata per questa partita dovranno fare a meno di Coco e Masina, partiti per la Coppa D'Africa, le scelte in difesa saranno obbligate. A seguire tutti i dettagli sulla sfida odierna.

Dove vedere Sassuolo-Torino in TV e streaming

Sassuolo-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.