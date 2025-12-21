Alle ore 15:00 di oggi, domenica 21 dicembre, il Torino di Marco Baroni scenderà in campo al Mapei Stadium per sfidare il Sassuolo. I granata per questa partita dovranno fare a meno di Coco e Masina, partiti per la Coppa D'Africa, le scelte in difesa saranno obbligate. A seguire tutti i dettagli sulla sfida odierna.
Verso Sassuolo-Torino: probabili formazioni, dove vederla e ultime news
News, probabili e tutti i dettagli sul match delle 15:00
Le probabili formazioni di Sassuolo-Torino—
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Cande; Koné, Matic, Vranckx; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Casadei, Vlasic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Baroni.
Dove vedere Sassuolo-Torino in TV e streaming—
Sassuolo-Torino sarà trasmessa da DAZN, sarà quindi visibile sulle smart tv compatibili con l’apposita app e su tutte le tipologie di televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.
Le ultime news—
