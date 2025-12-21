Torino, invasione granata a Reggio Emilia: sold-out il settore ospite

Vedere il settore ospite del Mapei Stadium colorato di granata non sarà una novità. Si tratta infatti di una delle trasferte più gettonate dal tifo granata, lo dice lo storico di questa sfida. Logisticamente raggiungere Reggio Emilia, grazie soprattutto alla linea dell'alta velocità, è molto comodo. Inoltre, il settore ospiti del Mapei Stadium attira facilmente anche i tifosi del Torino romagnoli, della bassa Lombardia e appunto dell'Emilia. Insomma, ci sono tanti aspetti che rendono la trasferta contro il Sassuolo una delle più affollate dell'ultimo decennio. La massiccia presenza di tifosi granata al seguito della squadra di Baroni a Reggio Emilia non sarà quindi una notizia. Però, farà certamente specie osservare circa 1200 appassionati granata, nell'ultima domenica prima del Natale, intenti a sostenere una squadra che ha garantito davvero poche certezze fino a questo momento.