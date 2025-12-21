Vedere il settore ospite del Mapei Stadium colorato di granata non sarà una novità. Si tratta infatti di una delle trasferte più gettonate dal tifo granata, lo dice lo storico di questa sfida. Logisticamente raggiungere Reggio Emilia, grazie soprattutto alla linea dell'alta velocità, è molto comodo. Inoltre, il settore ospiti del Mapei Stadium attira facilmente anche i tifosi del Torino romagnoli, della bassa Lombardia e appunto dell'Emilia. Insomma, ci sono tanti aspetti che rendono la trasferta contro il Sassuolo una delle più affollate dell'ultimo decennio. La massiccia presenza di tifosi granata al seguito della squadra di Baroni a Reggio Emilia non sarà quindi una notizia. Però, farà certamente specie osservare circa 1200 appassionati granata, nell'ultima domenica prima del Natale, intenti a sostenere una squadra che ha garantito davvero poche certezze fino a questo momento.
Il Tema
Torino, invasione granata a Reggio Emilia: sold-out il settore ospite
1.200 tagliandi esauriti: la squadra di Marco Baroni avrà tanti tifosi al seguito per l'ultima partita prima del Natale
Un atto di fedeltà non scontato considerando i risultati—
Sarà un bell'atto di fedeltà quello che esprimeranno i tifosi granata nel settore ospite del Sassuolo. Il sostegno alla squadra non è mai venuto meno, nonostante i risultati siano stati altalenanti se non deludenti. Sebbene Reggio Emilia sia una trasferta più abbordabile di altre, resta il fatto che l'amore del tifo granata nei confronti della squadra resta incondizionato. E non era così scontato in questo 2025 un sold out del settore ospite al Mapei Stadium. Si tratta dell'ennesimo atto di fedeltà che dovrà necessariamente responsabilizzare di più chi scenderà in campo.
