1968, 57 anni fa il Toro festeggiava la terza Coppa Italia: reti di Fossati e Combin
Oggi di 58 anni fa la vittoria per 0-2 contro l'Inter a San Siro
Oggi di 58 anni fa la vittoria per 0-2 contro l'Inter a San Siro
Dal quarto scudetto di fila alla quarta Coppa Italia
Balzaretti e Marazzina annullano il gol di Mascara e proiettano i granata virtualmente in Serie A
Il Grande Torino stava entrando negli annali
Settantasei anni fa l'ultima gara disputata dal Grande Torino
Sabato il canale di Famila76 ha pubblicato l'intera semifinale di andata fra Real e Toro e Culto non poteva esimersi: come fece per la gara di ritorno in un pezzo del 2021, Francesco Bugnone rivede la…
Trent'anni anni fa il Toro vinceva uno dei derby più combattuti di sempre
Sono passati ben 9 anni dall'impresa basca al San Mames: l'EuroToro di Giampiero Ventura piega l'Athletic Bilbao ed è la prima italiana a vincere nello stadio in cui nessun'altra era riuscita
Il Torino di Camolese appena promosso in A affronta la Juventus di Lippi in un derby non adatto per cuori deboli.
Il Toro matò il Madrid in una serata leggendaria: la cavalcata europea dei granata che portò alla remuntada al Delle Alpi che valse la finale di Coppa Uefa
Una rimonta in meno di 5 minuti da 0-2 a 3-2 che piegò la corazzata di Trapattoni con le reti di Dossena, Bonesso e Torrisi
Il pareggio dell’orgoglio granata, frenato dal fischietto belga Delcourt: l’avventura in Coppa dei Campioni si chiuse con 3 espulsioni e Graziani in porta
L’ultimo scudetto del Torino dei gemelli del Gol Pulici e Graziani: una cavalcata dirompente per vincere il campionato davanti alla Juventus
Il derby perfetto, la vittoria più grande nel giorno più triste, quello nel quale nessuno volle festeggiare: nel 1967, a una settimana dalla tragica scomparsa di Gigi Meroni, il Torino fu protagonista…
31 anni fa la sconfitta nella finale di ritorno di Coppa Italia che regalò al Torino l'ultimo trofeo della sua storia: dalla sedia al cielo di Amsterdam, al passaggio di mano societario, fino al…
Sapevate che dietro la vittoria più larga nella storia della Serie A c'è anche una contestazione del pubblico? Ripercorriamo la storia di una degli episodi indelebili della leggenda del Grande Torino
In una domenica autunnale di inizio Novecento un grande mattone della storia del Torino fu posato. Era il 17 ottobre 1926 e in occasione della partita contro la Fortitudo Roma venne inaugurato lo…
Il Toro è Campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia, la terza consecutiva
Probabile / Lo schieramento con cui il Verona dovrebbe affrontare il Torino nel match di domani pomeriggio
La vittoria contro il Pescara di Zeman, il 2-0 della promozione, la vittoria di Bilbao: ecco le partite più belle del decennio granata
Diretta TN / Segui con noi la gara del "Grande Torino"
Il 15 aprile 1992 il torino compiva forse la più importante impresa europea della sua storia, eliminando il Real dalla semifinale di Coppa Uefa. Ecco come andò..
Multimedia / Era il 27 marzo 1983. Bianconeri in vantaggio per 2-0 a 25 minuti dalla fine. Ma il Toro si scatena: in 3 minuti e 40 secondi, Dossena, Bonesso e Torrisi ribaltano la situazione. una…
Storie di Derby / 15 marzo 1959: 3-0 dopo i primi 45' minuti, grazie al tris di Virgili e alle parate di Lido Vieri
Vej Turin / Cairo è pronto a riprenderselo. Ecco come andò nel '27, in una delle stracittadine più controverse della storia
Memorie granata / Una vittoria schiacciante del Torino esattamente 100 anni fa, che arrivò ad un passo dallo Scudetto. La Grande Guerra interruppe il campionato e la FIGC assegnò il titolo al Genoa in…