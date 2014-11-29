Tutto Real-Toro minuto per minuto F. Bugnone Francesco Bugnone 26 marzo - 21:00 26 marzo

Sabato il canale di Famila76 ha pubblicato l'intera semifinale di andata fra Real e Toro e Culto non poteva esimersi: come fece per la gara di ritorno in un pezzo del 2021, Francesco Bugnone rivede la…