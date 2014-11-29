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Tutto Real-Toro minuto per minuto

F. Bugnone

Sabato il canale di Famila76 ha pubblicato l'intera semifinale di andata fra Real e Toro e Culto non poteva esimersi: come fece per la gara di ritorno in un pezzo del 2021, Francesco Bugnone rivede la…

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LIVE! Torino-Cagliari 1-1

M. D. Rito

Diretta TN / Segui con noi la gara del "Grande Torino"

Torino vs Juventus 3 a 2

Video - 27 Marzo 1983: quel derby vinto dal Toro in 3'40"

R. Ugliono

Multimedia / Era il 27 marzo 1983. Bianconeri in vantaggio per 2-0 a 25 minuti dalla fine. Ma il Toro si scatena: in 3 minuti e 40 secondi, Dossena, Bonesso e Torrisi ribaltano la situazione. una…