I temi di attualità in casa Toro che riguardano ciò che accade sul rettangolo di gioco: in questa categoria leggerete articoli che fotografano lo stato di forma dei giocatori e approfondimenti su argomenti caldi del momento. Tutti i contenuti sono originali, pensati e prodotti dalla Redazione di Toro News. I motivi di dibattito non mancheranno.