Paleari, i numeri di un secondo portiere a cui si sta già chiedendo troppo
Non sempre esemplare, talvolta lodato: il numero 1 granata Paleari sta realmente facendo una stagione negativa?
Non sempre esemplare, talvolta lodato: il numero 1 granata Paleari sta realmente facendo una stagione negativa?
Il futuro del Torino è ancora tutto da chiarire in merito a quali giocatori resteranno anche nella prossima stagione tra scadenze di contratto e prestiti
L'analisi dell'organico granata in vista dell'estate, tra chi è da confermare e chi, invece, potrà partire
Il difensore classe ’99 indossa per la prima volta la fascia e guida la retroguardia nella vittoria di misura contro il Kirghizistan
Come le sue prestazioni, anche le valutazioni sul croato vanno a momenti. Per tenere un buon grado di stabilità, affidiamoci ai dati
D’Aversa a San Siro ha fatto i conti con uno dei tratti distintivi dell’era Baroni: una partita sfuggita di mano che genera rimpianti
Contro il Milan, il numero 10 del Toro segna il suo quarto rigore stagionale
Frecciatina al suo predecessore e una lunga parentesi da aprire: avrà ragione?
Gol, centralità e leadership: il Cholito si gode il presente, ma le sue parole su cosa accadrà a fine stagione lasciano più di un interrogativo
Le scelte di Allegri e D'Aversa per la 30° giornata di Serie A
Stanno mettendo in difficoltà D'Aversa nelle scelte e ora si sfidano per una maglia da titolare
Sei punti in tre gare con il nuovo allenatore, prima di lui un ritmo da retrocessione dopo il giro di boa
D'Aversa prepara la sfida con il Milan: le riflessioni sulle scelte di formazione dalla difesa all’attacco
Dall’impatto contro il Verona al calo di minutaggio: la salvezza è un obiettivo che può ridargli spazio
L'ironia del calendario porta D'Aversa a misurarsi laddove la squadra ha mostrato maggiormente le lacune mentali
Il passato che ritorna tra Petrachi e Moretti, mentre il Toro di D'Aversa cerca risposte nell'immediato presente
Cosa sarebbe successo se Paolo Vanoli fosse rimasto sulla panchina del Torino un altro anno?
La stagione, il cambio D'Aversa-Baroni, la contestazione: opinioni dal Fila
Il centrocampista azzurro rimane fuori contro il Parma e il tecnico del Toro lo bacchetta chiedendogli di mettere in campo l'atteggiamento giusto
Il centrale albanese convince ancora e guida la difesa del Torino: il posto al centro della retroguardia è suo, Maripan resta ancora fuori
Insieme al gol arriva un'ulteriore prova del valore del centrocampista turco: sullo sfondo, manca ancora il rinnovo...
Il Torino vince contro il Parma un incrocio salvezza importantissimo e lo fa grazie a Giovanni Simeone, uomo in più granata
I granata vincono due partite su due in casa con il nuovo allenatore: solo altri tre tecnici ne sono stati in grado e 4 gol all'Olimpico mancavano da 4 anni
Il colombiano aggancia Shevchenko all’undicesimo posto tra i migliori marcatori stranieri del campionato
L'analisi della terza panchina granata del tecnico ex Empoli: il raffronto con il suo predecessore è molto confortante per il Torino
Ogni settimana alcune domande sul prossimo match a tre dei nostri giornalisti, che ci dicono la loro sul momento del Toro
Il centrocampista sta meglio, ma in mezzo al campo la concorrenza è folta
Le partite giocate in passato in terra piemontese tra queste due squadre non hanno sempre regalato gioie al Toro: il bilancio parla chiaro
Tra molti scontri diretti e tre partite contro delle big di Serie A, il Torino si appresta ad affrontare le ultime dieci gare della stagione
D'Aversa prepara la sfida con il Parma tra ricordi e necessità di punti: riflessioni sulle scelte di formazione dalla difesa all’attacco